Las administraciones de loterías de Soria abren este domingo para dar el último impulso a las ventas de Navidad

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Ya sólo queda un día para el esperado Sorteo de Navidad y los sorianos confían en su suerte de última hora, de modo que las administraciones permanecerán abiertas a lo largo de la jornada de este domingo para aprovechar las ventas de los más rezagados.

«Hay quien espera al último día para comprar un número al azar y poner en él todas las esperanzas, pero hay otros que buscan un número concreto, fruto de las comidas y cenas de estos días, como un número de quintos o un resultado de un partido deportivo...», señalan los loteros de la Administración número 2.

Durante toda la jornada de ayer las administraciones registraron clientes, aunque no había colas en exceso: «No he tenido tiempo hasta hoy de venir a recoger mi abonado, y tengo el pálpito de que este año cae», manifestó Marga González, en las puertas de la administración número 6.

«Hemos venido buscando el resultado del partido de mi hijo después de la comida del equipo», indicó María Arroyo, que llegó a la calle Claustrilla con una amiga para acogerse a la suerte de la guerrillera numantina.

Los loteros lo tienen claro: la terminación más solicitada este año ha sido «sin duda en 25». Y es que además de ser una de las habituales requeridas cada Sorteo, junto con el 5, el 7, el 13 y el 69, en esta ocasión ha coincidido con el año, de modo que «ha arrasado». Pero también «los feos, las fechas concretas de aniversarios, cumpleaños y las de los desastres naturales».

Lo más complicado de estos días son los que tienen sus números reservados y no se presentan, y la gestión de todas las devoluciones: «Algunos empezaron a traer los décimos no vendidos después del puente de la Constitución y de la Inmaculada, como las asociaciones, pero la mayoría esperan a última hora para no dejar a nadie desatendido».

Soria de nuevo este año lidera la consignación por habitante. Loterías y Apuestas del Estado reservó para la provincia 25,7 millones de euros en décimos que se traducen en que cada soriano gastará 285 euros en su intento por ser millonario. El total nacional por su parte indica que de media, cada español invertirá 76,08 euros, es decir, cada soriano gasta en Lotería de Navidad casi cuatro veces más que la media del conjunto de España. Habrá que esperar a los datos definitivos de las ventas, que se conocerán previsiblemente mañana, durante la celebración del Sorteo.

El año pasado cada soriano gastó 259,63 euros en tentar a un suerte. La poca fortuna de los últimos años en este sorteo no ha menguado el interés por el mismo ya que de nuevo se ha registrado un crecimiento del 9%.