La nieve da paso a la normalidad en las carreteras de Soria pero hay nuevos avisos de la Aemet

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Prudencia, pero ya con normalidad. La nieve ya apenas afecta a las carreteras de Soria y, con los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Junta de Castilla y León a las 19.30 horas de este domingo, ya sólo hay dos tramos que requieren precaución. No obstante la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya tiene previsión de nuevas nevadas a una semana vista con un aviso -aunque muy acotado- para este mismo lunes.

Las dos carreteras señaladas por la nieve son la SO-615, por la zona del puerto de Oncala; y en la SO-820, de Vinuesa al puerto de Santa Inés. Ambas son zonas de gran altitud. El resto, limpio.

En lo relativo a los principales desplazamientos por carretera desde Soria, hacia Logroño estaba sin incidencias aunque la altitud de Piqueras invitaba a la prudencia. A Zaragoza, tanto por Calatayud como por Ágreda, las carreteras estaban limpias. También sin incidencias hacia Burgos o Valladolid. En la conexión con Madrid sí que había complicaciones por la meteorología pero no por nieve, sino por fuerte lluvia entre Guadalajara y la capital de España.

La nevada dominical llegó a complicar el tráfico a primera hora de la mañana en decenas de carreteras y autovías de Soria. La A-15 y la CL-101 llegaron a nivel amarillo, previo al de cadenas, y durante unas horas tuvieron prohibido el tránsito de camiones. A las 13.00 horas habían pasado a nivel verde y al caer la noche salían de los avisos, algo que ocurrió también en numerosos tramos de la red autonómica y provincial. De la situación complicada a la normalidad, aunque hay que estar atentos a la posible formación de hielo.

Respecto a las previsiones de la Aemet, claves en un período de numerosos desplazamientos, se espera más nieve en Soria en los próximos días. Este lunes se activa de hecho un aviso amarillo aunque en un principio de afección escasa. Sólo está señalado el tercio norte de la provincia, de 6.00 a 18.00 horas, con la cota de nieve a 800 metros por la tarde pero sólo se llegará a cinco centímetros de espesor "por encima de 1.400 metros". Día bastante frío y nuboso pero en un principio sin complicaciones en las carreteras principales.

Para el martes 23 las temperaturas suben ligeramente. Habrá probabilidades de nieve por la mañana a partir de 900 metros subiendo a 1.100 por la tarde pero las previsiones de la Aemet no contemplan avisos por el momento. En puntos como Vinuesa los porcentajes esperados rebasan el 50%, así que no son descartables nevadas puntuales.

El 24 de diciembre, Nochebuena, se espera una jornada totalmente cubierta pero con pocos visos de precipitaciones. En la capital, por ejemplo, apenas un 35% por la mañana con una mínima de dos grados sobre cero, con lo cual no debería cuajar en caso de que caiga agua. Una situación parecida a la del día de Navidad, aunque la bajada de temperaturas arrastra la cota de nieve a los 800 metros y en el entorno del Moncayo las precipitaciones parecen más probables.

El viernes 26 la cosa se puede complicar según apuntan las previsiones de la Aemet. Será una jornada en la que se esperan numerosos desplazamientos por carretera y con la cota de nieve a 1.100 metros además de bastantes probabilidades: 55% en la capital, Ólvega, Berlanga de Duero o Almazán, 50% en El Burgo de Osma o Navaleno. Para el sábado 27, situación similar aunque con la cota subiendo a 1.200 metros, lo cual ya evitaría bastantes tramos de carretera.