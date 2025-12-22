Soria vuelve a liderar el gasto de Lotería de Navidad por habitante: más del triple que la media

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Los sorianos gastan mucho, pero mucho en lotería. Soria lidera de nuevo el gasto de lotería por habitante y con mucha diferencia sobre el segundo. El hecho no es nuevo y Navidad tras Navidad la provincia se supera. En esta ocasión el gasto asciende a 261,77 euros por habitante, frente a la media en el conjunto de España, que se sitúa en 72,36 euros por habitante.

Las ventas en Soria en este sorteo de Navidad 2025 superan los 23 millones de euros, según los datos que acaba de hacer públicos la organización de Loterías y Apuestas del Estado. La cifra del desembolso se cifra exactamente en 23.607.600 euros, lo que supone un incremento con del 1,61% con respecto al sorteo del Gordo del año anterior. La consignación también es siempre la más alta.

Al igual que el resto de administraciones de lotería del país, las de Soria comienzan a vender décimos en verano: son muchos los turistas que buscan su décimo de la suerte del Gordo en la provincia, donde el hecho de que hayan tocado premios sustanciosos, aunque hace ya tiempo, tanto en Navidad como en El Niño, hace que sea una provincia atractiva para la compra de décimos.

La segunda provincia en este ranking de venta y gasto por habitante se encuentra también en Castilla y León, al igual que la tercera: Palencia y Burgos, respectivamente, con 136,62 euros y 135,81 euros.

El sorteo del Gordo de este 2025 ha vendido lotería por importe de 3.554.685.880 euros, ventas que han experimentado un aumento del 1,40%.