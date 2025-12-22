El Gordo de Navidad cae en León, 79432: "Estamos muy emocionados", dice la lotera de La Bañeza

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El 79432, primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, conocido como ‘El Gordo’, llevó este lunes una lluvia de millones a la provincia de León. Gran parte de este número, agraciado con un premio de cuatro millones de euros a la serie, se vendió en administraciones de La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón, además de en Madrid, informa Ical.

La suerte ha querido que este primer premio de la Lotería de Navidad haya ido en su mayor parte a una de las provincias de España que más sufrió los incendios forestales este pasado verano.

“Estamos muy emocionados con haber repartido el primer premio, no solo con lo vendido en La Bañeza, sino con los intercambios que se hicieron con La Pola de Gordón, Villablino y Madrid”, aseguró la propietaria de la administración número uno de La Bañeza, que repartió hoy 468 millones de euros a través de 117 series del número 79432, agraciado con el primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, conocido como ‘El Gordo’.

Visiblemente emocionada, Ana María explicó que el décimo llega íntegro a la administración, situada en la plaza Obispo Alcolea de la localidad, y, “como La Bañeza Fútbol Club no puede venderlo íntegro”, se hace “intercambios con otras administraciones para no repetir tanta numeración”, recoge Ical.

En total fueron 117 los billetes vendidos por Ana María, quien se sentía hoy “muy emocionada” en la primera vez que vendía un premio de Lotería. “Es una sensación muy emocionante y me encanta, me siento muy feliz y me alegro muchísimo por todos a los que le ha tocado, porque nosotros vendemos ilusión”, comentó.

Además, se mostró “aún más emocionada” por el hecho de que el premio llegue a La Bañeza en el año en el que la comarca vivió el cierre de la planta de Azucarera, además de haber sido “arrasada por los incendios”, de forma que el premio “va a ser un empuje económico para toda la comarca y la provincia”.

670 décimos y 268 millones

De las 117 series vendidas del número agraciado con el ‘Gordo’, La Bañeza Fútbol Club vendió un total de 670 décimos, premiados entre todos ellos con 268 millones.

El presidente del equipo, Gonzalo Prieto se enteró de la noticia mientras tomaba un café. “Mi mujer empezó a llorar y yo no me lo podía creer”, cuenta a Ical todavía en ‘shock’ y “el café frío” porque “ni siquiera” lo llegó a tomar.

En un año deportivo en el que el equipo está “muy contento, con siete victorias seguidas y en ‘playoff’”, Prieto mostró su “inmensa alegría” por haber repartido la suerte entre “670 familias de la comarca”.

Aunque lamentó que “ojalá se hubieran podido haber vendido más décimos”, celebró que “tras todo lo que ha pasado este año”, la suerte haya sonreído a La Bañeza. “Espero que alguna de las personas afectadas por los incendios también haya sido beneficiada”, señaló el presidente de La Bañeza Fútbol Club, quien “todavía no sabe en qué invertir el premio”, ya que aún tiene que “reposar la noticia”.

Una de las aficionadas del equipo y agraciada con un décimo premiado, Claudia de la Mata se mostró “emocionada” de que el dinero haya llegado a “la gente del pueblo que se lo merece”, por lo que hoy lo celebrará y disfrutará con todos ellos”, porque “toda la comarca lo merece y lo necesita”.

Todavía sin haber comprobado si llevaba uno de los décimos premiados, aunque siempre juega el mismo número, el alcalde de la Bañeza, Javier Carrera, recordó “el cierre de la Azucarera y le desgracia de los incendios” para afirmar que “la lotería siempre va donde se la necesita”.

“Por encima de todo, en una localidad donde es muy necesario, este premio supone un chute de energía para una zona de gente muy trabajadora que siempre ha sabido buscarse la vida y que en los últimos años, por circunstancias ajenas, ha tenido un revés”, trasladó Carrera.