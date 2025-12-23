Soria encabeza la consignación de lotería para El Niño con 60,18 euros por habitante

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria vuelve a encabezar la consignación de lotería para el Sorteo Extraordinario de El Niño de todo el país con 60,18 euros por habitante, casi 5,42 millones de euros en total. El último sorteo este año, el gasto final fue de 53,94 euros per cápita.

Por su parte, Castilla y León se situó en segundo lugar en la consignación para El Niño, que se celebra este lunes, 6 de enero, con una cantidad por habitante que se eleva hasta los 30,04 euros, solo por detrás de Asturias, donde la consignación per cápita asciende hasta los 31,37 euros. En concreto, Loterías y Apuestas del Estado ha previsto para la Comunidad un total de 358.674 billetes por valor de 71,73 millones de euros.

En total, en toda España se han puesto a la venta 4,55 millones de décimos de El Niño en los puntos de venta de la red comercial de Loterías. La emisión asciende a 911,9 millones de euros, con una consignación por habitante de 18,77 euros. Del total emitido, se repartirá un 70 por ciento en premios: 770 millones de euros, con el primer premio dotado con dos millones de euros a la serie, el segundo de 750.000 euros por serie y el tercero de 250.000 euros por serie, informa Ical.

Por provincias de Castilla y León, donde evidentemente sobresale Soria por la consignación más alta del país por habitante, destaca también otras provincias de la Comunidad como Palencia, con 35,78 euros, y Burgos, con 34,71 euros por habitante.

Por encima de los 31,37 euros de Asturias también se encuentra León, con una consignación per cápita de 33,67 euros; Segovia (30,88 euros) y Ávila (30,73 euros). Por debajo de los 30 euros figuran: Zamora (25,66 euros), Salamanca (25,51 euros) y Valladolid (22,47 euros).

En términos totales, la consignación más elevada en la Comunidad correspondió a León, con 15,03 millones de euros, seguida por Burgos (12,45 millones), Valladolid (11,8 millones) y, ya por debajo de los diez millones consignados, Salamanca (7,37 millones), Palencia (5,65 millones), Soria (5,42 millones), Ávila (4,85 millones), Segovia (4,84 millones) y Zamora (4,25 millones).