La junta de Personal del Ayuntamiento se reúne con el PP y denuncia que no se cumplen las resoluciones judiciales

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La junta de Personal y el comité de empresa del Ayuntamiento de Soria se han reunido con el PP y denuncian la "falta de diálogo y transparencia del equipo de gobierno" en lo referente al capítulo I de los Presupuestos Municipales.

Los representantes de los trabajadores dicen que "resulta significativo" que el grupo PSOE, que actualmente gobierna el Ayuntamiento de Soria rechazara reunirse, "evidenciando una preocupante falta de voluntad de diálogo".

Según un comunicado de la junta de Personal, de la reunión mantenida se desprende una "conclusión clara": tanto las propuestas planteadas en el capitulo, por el Partido Popular como las reivindicaciones de los trabajadores "serán ignoradas, una actitud que lamentablemente se repite de forma habitual". Esta postura, continúa el comunicado, "contrasta con las peticiones públicas del propio equipo de gobierno en otros ámbitos, donde se reclama diálogo y negociación con los sindicatos".

Entre las propuestas abordadas, se destacaron "medidas clave" para desbloquear "problemas históricos", como la actualización del fondo sociosanitario, el "cumplimiento de resoluciones judiciales firmes, cuya desatención podría derivar en nuevos procesos judiciales con el consiguiente coste para los contribuyentes", y la necesidad de actualizar la "obsoleta" Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Asimismo, se planteó la "conveniencia" de cubrir las numerosas vacantes existentes, lo que permitiría "mejorar los servicios municipales y no con el dinero de esos puestos de trabajo, se deriven a otras partidas", y así ofrecer "nuevas oportunidades de empleo a la ciudadanía soriana, paliando la grave falta de personal que afecta a todas las áreas del Ayuntamiento"

Otro de los puntos de consenso fue la "falta de transparencia en los presupuestos municipales, cada vez más difíciles de interpretar, con conceptos poco claros y escasa información detallada, una situación comparable a la opacidad que sufren las nóminas de los propios trabajadores".

Por último, los representantes sindicales y el PP lamentan la "nula disposición del equipo de gobierno para abordar la carrera profesional, un derecho que sigue sin desarrollarse y que parece no considerarse prioritario al no afectar directamente a los responsables políticos".

La junta de Personal y el comité de empresa, en fin, exigen "diálogo real, transparencia y responsabilidad institucional" por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Soria.

A la reunión no pudo asistir el grupo Vox, que se disculpó previamente por su ausencia, según los representantes de los trabajadores.