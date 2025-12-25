La receta de Soria que mejor aprovecha la trufa en Navidad y no necesita grandes alardes

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

Con la campaña de la trufa ya en marcha en Soria, muchas cocinas vuelven a mirar al mismo punto: cómo usar este producto sin estropearlo. La trufa negra no pide fuegos fuertes ni mezclas complejas. Pide respeto, temperatura controlada y un plato que la acompañe sin competir. Por eso, una de las recetas más repetidas en estas fechas sigue siendo una de las más sencillas y eficaces.

Producto clave



La trufa negra de Soria es un producto de invierno, ligada al frío y a una maduración lenta. Su aroma es potente, pero delicado, y se pierde con facilidad si se cocina en exceso o se mezcla con ingredientes invasivos. Por eso, las recetas tradicionales siempre la incorporan al final o en crudo.

En la cocina navideña de la provincia se ha usado históricamente como complemento de platos humildes: patata, huevo, pan, pasta sencilla o verduras cocidas. No por falta de imaginación, sino porque estos soportes neutros permiten que la trufa se exprese sin interferencias.

Base sencilla



Una de las bases más utilizadas es la patata cocida o confitada lentamente, cortada en rodajas y ligada con un poco de mantequilla o aceite suave. No se busca cremosidad excesiva, sino una textura cálida que atrape el aroma.

Sobre esa base se incorpora ajo muy suavemente trabajado, apenas dorado, y un punto de sal ajustado al final. El plato no debe saber a ajo ni a grasa, debe saber a trufa. Todo lo demás está al servicio de eso.

Momento trufa



La trufa no se cocina. Se lamina o se ralla finamente cuando el plato ya está fuera del fuego y aún caliente. El calor residual es suficiente para liberar el aroma sin destruirlo. Es un paso breve, pero decisivo.

En muchas casas se tapa el plato uno o dos minutos antes de servirlo, permitiendo que el vapor concentre el perfume. Es un gesto sencillo, pero marca la diferencia entre notar la trufa y entenderla.

Plato de Navidad



Esta receta funciona especialmente bien en comidas navideñas porque es ligera, se digiere bien y no satura. Puede servirse como entrante o como primer plato, dejando protagonismo a otros platos sin renunciar a un producto de alto valor.

Además, permite ajustar la cantidad de trufa sin alterar la receta. Incluso con pocos gramos, bien utilizados, el resultado es reconocible y elegante. Es una forma muy soriana de llevar la trufa a la mesa: sin ruido, sin exceso y con sentido común.