El Ceder Ciemat prepara en Lubia un Laboratorio de Microondas para transformar biomasa en bioproductos

El Ceder Ciemat de Lubia ha dado este año pasos técnicos relevantes para situar a la provincia en el mapa de la innovación aplicada a la transición ecológica. En el marco del proyecto de Nuevas Tecnologías Renovables Híbridas, el centro ha realizado las primeras pruebas de gestión conjunta de una planta solar fotovoltaica de 200 kilovatios (kW), un aerogenerador de 100 kW, una batería Redox de vanadio de 90 kW y 400 kilovatios a la hora, y un sistema de almacenamiento híbrido de 150 kW basado en supercondensadores y volante de inercia.

En paralelo, prepara la puesta en marcha de un Laboratorio de Microondas que permitirá ensayar, a escala piloto, tecnologías avanzadas para obtener productos de alto valor añadido a partir de biomasa. Constituye otra de las apuestas estratégicas del periodo. Su objetivo es crear un servicio común de investigación dentro del Ceder para estudiar la obtención de bioproductos de alto valor añadido a partir de biomasa.

El plan contempla la instalación de plantas innovadoras a escala piloto, con capacidades del orden de 50 a 100 kilogramos a la hora, para tecnologías asistidas por microondas. Entre las aplicaciones previstas figuran la obtención de aceites esenciales mediante destilación y la producción de biocarbón y bioaceites mediante pirólisis, con potencial para conectar el recurso forestal y agrícola con cadenas de valor de mayor retorno.

Estos avances se expusieron en la Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno en Soria, celebrada el 12 de diciembre, durante la presentación del balance anual del Ceder Ciemat. En la reunión, el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, subrayó que el trabajo del centro “convierte la investigación en soluciones útiles para el territorio” y ha señalado que “la transición ecológica también se construye desde provincias como Soria, con conocimiento, transferencia y proyectos que aterrizan en el mundo real”.

La actividad se estructura actualmente en dos grandes áreas científico-técnicas. La primera, centrada en bioeconomía, bioproductos y residuos, en la que acaban de concluir o están a punto de hacerlo cuatro proyectos de investigación. Uno de los proyectos más importantes en esta área en los últimos tiempos, el proyecto Biovalor (gestión forestal y agricultura sostenibles para obtener bioproductos de alto valor frente al reto demográfico) ya ha celebrado su asamblea final de socios. Los resultados más importantes se presentarán en febrero. También el proyecto Tera_Red (tecnologías tractoras para avanzar hacia la descarbonización mediante redes energéticas híbridas renovables) va a justificar sus tareas con el resto de socios en enero de 2026, informa Ical.

Además, el equipo mantiene el trabajo en siete proyectos, en su mayoría de carácter internacional, con resultados que apuntan a un mejor aprovechamiento de distintas biomasas, con incrementos de productividad y mejoras ambientales asociadas.

La segunda área, dedicada a generación eléctrica renovable y eficiencia energética, desarrolla ocho proyectos orientados a facilitar la integración de fuentes renovables en redes híbridas AC/DC. Las líneas de trabajo incluyen el uso de inteligencia artificial para la gestión y operación y el estudio de nuevos materiales y métodos que elevan la eficiencia de los sistemas de generación y almacenamiento. Este enfoque busca resolver uno de los retos centrales de la transición energética como la estabilidad y la flexibilidad del sistema cuando la aportación renovable crece y exige control avanzado.

El informe presentado en la Comisión por el director del centro, Luis Cano, puso en valor la dimensión de divulgación y apertura a la ciudadanía. En 2025, el centro ha recibido visitas institucionales, entre ellas la del secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa. Además, el CEDER-CIEMAT celebró una jornada de puertas abiertas el 22 de julio, con una participación superior a cien personas, a las que se mostraron las líneas de investigación en marcha y su aplicación práctica para el territorio.

De cara a los próximos años, el centro prevé continuidad en la mayor parte de los proyectos ya iniciados, con calendarios que se extienden más allá de 2026. Entre las actuaciones previstas figura la instalación de un electrolizador que complemente la hibridación tecnológica y amplíe las capacidades de ensayo vinculadas al hidrógeno.

Asimismo, trabaja también en la captación de nuevos proyectos europeos en bioproductos y redes inteligentes, y mantiene contactos con empresas nacionales del ámbito de los AWES (sistemas eólicos aerotransportados) para concurrir a iniciativas europeas. En paralelo, el centro aborda la optimización de su propia generación renovable con el objetivo de avanzar hacia la autosuficiencia energética.

En materia de almacenamiento, el informe recoge la intención de concurrir a financiación del plan RENOAGE del IDAE para desarrollar un sistema de almacenamiento geotérmico y de aire comprimido. Este tipo de soluciones aporta capacidad de gestión a largo plazo y contribuye a mejorar el equilibrio del sistema energético, con aplicaciones que pueden extenderse al entorno rural y a instalaciones con generación distribuida.

El balance realizado en la Comisión de Asistencia incluyó también aspectos organizativos. El CEDER-CIEMAT cuenta actualmente con 42 trabajadores de I+D, repartidos entre Soria (40) y Madrid (2). El proceso de estabilización finalizó y permitió la incorporación de una nueva persona, mientras que otras plazas quedaron condicionadas por excedencias.

Contratar dos tecnólogos y un ayudante

Se prevé la contratación de dos tecnólogos y una ayudante de I+D, cuando finalice el proceso de la Oferta de Empleo Público 2025. También en aras de consolidar y ampliar áreas de I+D, el centro plantea ampliar la colaboración con centros y empresas sorianas mediante acuerdos que faciliten un desarrollo sostenible de actividades, tanto dentro del propio CEDER como con impacto fuera de sus instalaciones. Además, en noviembre, el equipo participó en el II Congreso del Departamento de Energía en Almería, donde se definieron líneas de trabajo para el periodo 2026–2030.

Por último, el centro va a explorar la posibilidad de convertir al CEDER en una Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS), una meta que, de lograrse, permitiría consolidar capacidades científicas y tecnológicas singulares, atraer proyectos y situar a Soria como un nodo de referencia en investigación aplicada a la bioeconomía y a la transición energética.

Significaría que alguna de sus capacidades (laboratorios, plantas piloto, plataformas de ensayo, etc.) sea reconocida a nivel nacional y pase a formar parte del Mapa de ICTS, con una oferta de servicios/uso para usuarios externos y una gestión y planificación alineadas con ese marco.