El Procurador del Común alerta de la insalubridad de los locales comerciales vacíos en Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Bien a causa de que no encontraron ocupante, bien por la razón de que el negocio cerró sin reemplazo, los locales vacíos proliferan en las ciudades. No siempre su cuidado es el más adecuado y a veces esta situación afea el centro y otras zonas de las ciudades y pueden llegar a producirse problemas de salubridad. La capital no es ajena a este problema y el Procurador del Común pone el foco en él. Insta al Ayuntamiento a que ejerza sus competencias para que los propietarios tengan en condiciones sus inmuebles, considerando además que lo contrario puede causar daños a terceros y que en este caso se puede incurrir en una responsabilidad patrimonial municipal..

El Consistorio «no es responsable del deficiente estado de conservación de los locales comerciales objeto de la presente actuación, ni del eventual incumplimiento de la obligación que atañe a sus propietarios de mantenerlos», señala la institución que vela por el interés de los administrados, pero los municipios tienen la «competencia de vigilar el cumplimiento de este deber legal de conservación que los propietarios tienen respecto de los inmuebles cuya titularidad ostenten».

La actuación del Procurador es de oficio y se dirige a los municipios de más de 20.000 habitantes, ya que el problema les atañe en mayor medida. Hay una «preocupante disminución de la actividad comercial», admite el Común, debido a la venta telemática, las grandes superficies y el cambio de los hábitos del consumidor. La consecuencia es el cierre de locales, que «con el paso del tiempo, normalmente van presentando cada vez más un deficiente estado de conservación, ofreciendo una imagen de deterioro y degradación que se transmite a la ciudad misma, incluso afectando a entornos de significado histórico y cultural». No sólo hay una «imagen negativa del medio urbano», sino que se encaran «eventuales riesgos e insalubridad».

La responsabilidad de tener los locales en condiciones de seguridad, salubridad, ornato, accesibilidad y habitabilidad es de los propietarios, quienes no siempre se hacen cargo de estas obligaciones. Es aquí donde entran las competencias de los ayuntamientos.

El Procurador insta al de Soria a que haga efectivas las relativas a urbanismo, protección del medio ambiente urbano y salubridad «en orden a que sean eliminadas las deficientes condiciones de limpieza y conservación de los locales comerciales del entorno urbano de ese municipio que se hallen en estado de abandono o desuso temporal, para garantizar su conservación y, con ello, de las zonas afectadas por el cierre y falta de uso de aquellos».

Como el papel principal es de los propietarios, hay varios mecanismos para ello, desde el requerimiento a las multas.

Por ello, es preciso que en primer lugar «se requiera a los propietarios de los locales comerciales en desuso, cuyo deficiente estado de conservación sea contrario a la higiene y el ornato público» y que está «contribuyendo a la degradación y deterioro de la imagen urbana e, incluso, pueda poner en peligro la seguridad y salud de los vecinos, para que cumplan los deberes de conservación y mantenimiento legalmente exigibles, procediendo a dictar cuantas órdenes de ejecución sean precisas para garantizar la seguridad, salubridad y ornato de los mismos».

El Común no parece hacerse muchas ilusiones de tal requerimiento y pide al Ayuntamiento que advierta expresamente de que en su caso limpiará y conservará por su cuenta el local sin uso. Una ejecución subsidiaria por la que la administración actúa y luego ‘pasa la factura’ al particular. El último recurso es «ejercer la potestad sancionadora», recurrir a las multas.

El deterioro de los inmuebles puede causar daños a terceros, especialmente a los moradores de las casas vecinas. Si el Ayuntamiento no actúa, puede incurrir en responsabilidad patrimonial, es decir, que los afectados pueden reclamar los daños «incluso morales». En este sentido, «el incumplimiento del deber de vigilancia y prevención, así como la falta de adopción de otras medidas» (el requerimiento, la ejecución subsidiaria o las multas) «viene siendo considerado judicialmente como causa de atribución de responsabilidad patrimonial a la administración, cuando se hubieren ocasionado daños a terceros derivados de la inactividad del Ayuntamiento».

El Común considera necesario incluir «en la programación ordinaria de los servicios técnicos municipales actuaciones de inspección y prevención, especialmente en determinados entornos, como las zonas comerciales, máxime si se hallan próximas a espacios monumentales debido al impacto visual que producen los locales comerciales sin uso y en estado de abandono.