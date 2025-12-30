La Junta convierte en fijos todos los puestos del operativo de incendios forestales con Soria a la cabeza

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con el objetivo de adaptar los efectivos del operativo de prevención y extinción de incendios forestales a las necesidades del territorio y "consolidar un dispositivo plenamente operativo durante los doce meses del año", según ha explicado este martes la Junta.

La medida transforma 837 puestos de personal laboral fijo-discontinuo en puestos de personal laboral fijo, "ampliando el periodo de prestación de servicios a todo el año y mejorando la estabilidad del empleo público, la planificación de las campañas y la profesionalización del sistema de lucha contra los incendios forestales". Todos los empleados públicos con uno de estos puestos en propiedad serán contratados a partir del 1 de enero de 2026.

Las categorías afectadas son: oficial de Montes–Conductor maquinista de Autobomba (217 puestos), peón de Montes y Extinción (217 puestos) y vigilante de Incendios (403 puestos). La distribución territorial de los puestos deja a Soria a la cabeza en cuanto a conversión en fijos, con 132 personas, seguida por 114 en León, 113 en Burgos, 110 en Zamora, 86 en Salamanca, 82 en Ávila, 80 en Segovia, 66 en Palencia, y 54 en Valladolid.

Los puestos de oficial de Centro de Mando ya venían siendo fijos durante todo el año, por lo que no se ven afectados por el acuerdo. Sin embargo, el acuerdo también recoge la creación de 28 nuevos puestos de este tipo (3 por cada provincia y 1 autonómico) para reforzar la coordinación y la respuesta del operativo.

Gracias a esta transformación, explica la Junta, el personal del operativo desarrollará no solo tareas de extinción, sino también funciones de prevención activa, mantenimiento de infraestructuras de defensa contra incendios, vigilancia forestal, restauración del entorno tras los fuegos y otras tareas técnicas fundamentales para reducir el riesgo de grandes incendios.

La disponibilidad permanente del operativo permite, subraya la Junta, "reforzar la capacidad de anticipación y garantizar una respuesta profesional, rápida y versátil ante cualquier situación de riesgo para la ciudadanía".

La modificación afecta principalmente a todos los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de la Comunidad, y supone un coste económico total de 14,1 millones de euros, calculado conforme a las retribuciones vigentes y aplicando la subida salarial recogida en el Decreto-Ley 3/2025, de 18 de diciembre.

Para dar una idea de la magnitud de esta inversión por la que pasarán a prestar servicios durante todo el año, cabe decir que el incremento equivalente en número de puestos supondría ampliar la plantilla en más de un 130%, lo que representaría unos 1.050 efectivos a mayores.

Con esta medida, la Junta de Castilla y León señala que "consolida un operativo profesional, estable y activo todo el año, orientado a la prevención, la protección del medio natural, la extinción de incendios y la seguridad de las personas".