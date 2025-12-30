Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las pinturas rupestres de Valonsadero protagonizan el cupón de la ONCE del lunes, 5 de enero. Cinco millones de cupones animarán a visitar estas pinturas pertenecientes al llamado Arte Rupestre Esquemático, que se encuentran en Soria. Luis Alberto Pareja Gallegos, director de la Agencia de la ONCE en Soria, Rodrigo Gonzalo Ramírez, vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla Y León, y Yolanda de Gregorio, delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria presentaron este cupón.

Las pinturas rupestres de Valonsadero forman uno de los conjuntos más sobresalientes de toda la Península Ibérica de este particular estilo artístico. Los paneles pintados se encuentran a ambas orillas del arroyo de Pedrajas y los motivos aparecen siempre pintados en color rojo y son de pequeño tamaño, menos de 20 centímetros.

Fueron declaradas Bien de Interés Cultural en 1985, y en ellas se pueden observar trazos y motivos de imposible asignación, pero también hay figuras humanas y animales. Hay otras escenas en las se aprecian símbolos astrales o figuras de chamanes.

Se puede disfrutar del Arte Rupestre esquemático con motivos reducidos de color rojo, el tono del pigmento ferruginoso extraído de las rocas, de temática muy variada, como parejas, cuadrúpedos, aves, peces, armas, etc.

Diseminados por el monte Valonsadero se encuentran 36 abrigos que cuentan con atriles interpretativos que explican sus contenidos. Actualmente hay señalizado un itinerario de fácil acceso con 11 estaciones.

Las pinturas fueron descubiertas por el niño Bruno Orden Tierno, bajo el control del inspector de Enseñanza Primaria Teógenes Ortego Frías, que fue quien las hizo públicas.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras, y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.