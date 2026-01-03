La compra de vivienda nueva en Soria alcanza un mínimo histórico, con sólo el 5,9%

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Desde hace años la vivienda de segunda mano es la opción más común para los compradores de la capital. Año a año las casas con más de cinco años de antigüedad se consolidan como las más numerosas en el cómputo de transacciones, aunque su número casi nunca había caído por debajo de los dos dígitos. Es lo que ha sucedido ahora en el registro de compraventas, que marca para la vivienda nueva un mínimo histórico, desconocido desde que hay estadísticas. Según las más recientes sólo el 5,9% se apunta a esta modalidad. Ni siquiera en los años más duros de la crisis financiera se alcanzaron anotaciones parecidas. Hay que remontarse muy atrás para hallar una cantidad de menos de dos dígitos y situarse en el tercer trimestre del año pasado para encontrar el hito desconocido con este corte temporal de referencia.

Un 5,9% que en términos de unidades se queda en 26. Es decir, sólo 26 casas nuevas cambiaron de manos durante el periodo en cuestión y eso que el acumulado total hasta el cierre de septiembre no sitúa a 2025 como un mal año. Y es que el total de transacciones ascendió a 440, según se desprende de la elaboración de los datos del Ministerio de Vivienda.

Hay que mirar nada menos que a 2005 para que aflore un porcentaje de pisos nuevos parecido al de 2025. En concreto, al cierre del tercer trimestre de ese año, cuando la estadística refleja un 7,2% de viviendas de menos de cinco años de antigüedad vendidas sobre el total del periodo. Ese 7,2% representa 22 unidades sobre un total de 306 que cambiaron de manos en el acumulado hasta el tercer trimestre, según el seguimiento estadístico del Ministerio. Hay que tener en cuenta que en 2005 todavía se estaba tramitando el nuevo PGOU de la capital, por lo que la posibilidad de casas nuevas era muy limitada.

De enero al cierre de septiembre Soria conoció un total de 440 transacciones. En el mismo periodo de 2024 el acumulado contabilizaba 576. Esto se traduce en una disminución del 23,6%. En términos de unidades, 136 menos en al finalizar septiembre que en el mismo arco temporal de 2024.

Y no es que el último acumulado de 2025 referenciado por el Ministerio de Vivienda sea escaso. Hay que tener en cuenta que 2024 fue una año inédito en muchos, por lo que 2025 se va colocando en la línea de 2023, cuando 472 unidades habían cambiado de manos en el periodo de referencia o 2021, con 400. En cuanto a 2022, también resultó muy cuajado de operaciones, ya que se anotaban 555 al cierre del tercer trimestre.

La vivienda nueva ha dado un vuelco en la serie histórica. De ser la posibilidad preferida por la mayoría de los compradores (con la salvedad de los tiempos previos a la entrada en vigor del PGOU) a ser una opción minoritaria. Cuando en 2006 comenzó la vigencia del planeamiento su porcentaje se significaba en un 55,4%, alcanzando el máximo en 2009, con el 68%.

Entre 2006 y 2011 se mostró imbatible, copando la mayor parte de las transacciones. Pero a partir de ahí se ha venido produciendo un progresivo declive. Desde ese momento el mínimo para un tercer trimestre, descontado el último dato, se alcanzó en 2023, con un 17,5%, según la elaboración estadística del Ministerio.