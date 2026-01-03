El Gobierno confirma las alertas por nieve en Soria desde este domingo en las carreteras

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El Gobierno, a través de la Delegación en Castilla y León, ya ha confirmado la fase de alerta en las carreteras y autovías de Soria por nieve a partir de este domingo 4 de enero. Los horarios de inicio y espesores previstos varían en función de la zona. Lo que todavía no figura en el documento oficial es la fecha u hora prevista de desactivación, por lo que conviene estar atentos a la información en tiempo real tanto de la Aemet como de la DGT.

Por zonas, la cordillera Ibérica de Soria (tercio norte) es la primera en entrar en alerta por nieve. Lo hará a las 0.00 horas de este domingo. Se esperan nevadas con "acumulaciones de 8 centímetros" que afectarán a Pinares, Tierras Altas, El Valle y Moncayo.

Las carretera de la Meseta Central entrarán en alerta por nieve a partir de las 12.00 horas de este 4 de enero. Aquí se espera que el espesor de la nevada se quede en unos dos centímetros. Afectará a zonas como La Ribera del Duero, El Burgo de Osma, Berlanga de Duero, Almazán o Campo de Gómara.

La mayor nevada está prevista en el Sistema Central (sur de Soria), con una alerta que se activa a las 12.00 horas de este domingo. Caerán 10 centímetros en zonas como Tiermes-Caracena, el área de Radona y la comarca del Jalón, lo que puede afectar a las autovías A-15 y A-2. Cabe recordar que a mediados de enero de 2024 una fuerte nevada obligó incluso a intervenir a la UME en esta zona al haber cientos de personas atrapadas en el trayecto Madrid-Medinaceli-Barcelona. Ocurrió de nuevo en marzo de 2025.

La situación se replica en zonas montañosas de otras provincias y de hecho la Cantábrica de Burgos, León o Palencia entra en fase de alerta este mismo sábado. Eso sí, en el caso burgalés, que atañe a Soria en tanto en cuanto pasa la N-234 por Pinares, es la única que tiene fecha de desactivación. Será este domingo a las 12.00 horas.

No obstante en la noche del domingo al lunes se esperan vientos de cierta fuerza y componente norte, lo que puede 'mover' la nieve y generar ventisqueros en puntos concretos de las carreteras y autovías de Soria. Por ello y aunque los espesores previstos no son especialmente altos, conviene mantenerse alerta ante posibles acumulaciones mayores.