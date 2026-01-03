Heraldo-Diario de Soria

La magia se apodera de Soria, recorremos los espectáculos

La magia vuelve a la ciudad con multitud de shows en distintos puntos de Soria

Mario Tejedor
Soria

Los magos muestran artes indescifrables que anonadan a pequeños y grandes, los trucos recorren distintos escenarios al aire libre y en distintos espacios de la ciudad.

El domingo tendrá lugar la gran gala en el Palacio de la Audiencia con actuaciones de Violeta Zheng que llega de China, Imanol D’Albéniz & Giogina Adel, de España y Australia, Christiansen Mortenn procedente de Dinamarca, Raymond Crowe desde Australia, el francés Klek Entòs y el español Charlie Mag. Un auténtico lujo para nuestra ciudad disfrutar de los shows de magos de talla internacional.

