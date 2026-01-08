Heraldo-Diario de Soria

La Aemet activa los avisos en Soria por fuertes rachas de viento

Podrían alcanzar entre los 70 y los 80 kilómetros por hora

La Aemet ha activado este jueves los avisos en Soria y el norte de Burgos por rachas de viento que podrían alcanzar entre los 70 y los 80 kilómetros por hora. Los mismos comenzarán, según la previsión de la agencia, sobre las 11.00 horas de la mañana en ambas provincias.

A estos avisos se suman los activados en las mesetas de Valladolid, Palencia, Zamora y Salamanca por niebla y que se registrarán, principalmente, a primera hora de la mañana.

