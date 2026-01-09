La principal hipótesis sobre la muerte de dos jóvenes dentro de un coche en Soria, por intoxicación por monóxido de carbono

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

La investigación sobre la muerte de dos jóvenes hallados en un vehículo en un garaje en Soria prosigue, pero se mantiene la principal hipótesis. Una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono parece la causa más probable de los fallecimientos, según se avanza desde fuentes oficiales.

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, ha trasladado sus "sinceras condolencias" a las familias del hombre y la mujer de 25 y 22 años, respectivamente, que fueron encontrados muertos en el interior de un turismo en un garaje particular de Soria, al tiempo que ha apuntado que la principal hipótesis apunta a un "fatídico accidente" debido a una intoxicación por monóxido de carbono.

Lo ha hecho en una rueda de prensa que ha ofrecido este viernes a los medios de comunicación en la que ha explicado que de momento no hay ninguna novedad en relación con este caso que se ha cobrado la vida de dos jóvenes, informa Europa Press.

A este respecto, ha detallado por el momento la principal hipótesis apunta a un accidente por intoxicación de monóxido de carbono por un coche arrancado que no tenía la ventilación adecuada, si bien ha pedido "cautela", ya que las autoridades realizan la autopsia de los cuerpos y en el momento en el que se tengan los resultados se podrá tener una información más detallada.

"Sólo me queda trasladar nuestras más sinceras condolencias a la familia de estos dos jóvenes y enviarles todo nuestro apoyo en un momento tan difícil", ha expresado el representante gubernamental.