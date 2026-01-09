El Ayuntamiento se reúne con colectivos de Sanidad por el futuro del hospital Virgen del Mirón

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha anunciado este viernes que el Ayuntamiento de Soria reunirá por la tarde a sindicatos, colegios profesionales y colectivos sanitarios para poner en marcha la Mesa del Mirón, un espacio de trabajo destinado a definir de forma conjunta el futuro del Hospital Virgen del Mirón, "como así se había acordado con el presidente de la Junta, y hacer lo que no hacen otros y que se ha truncado por la falta de voluntad del Ejecutivo autonómico".

En la reunión participarán Comisiones Obreras, UGT, el sindicato SATSE, el Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermería y la Plataforma por la Sanidad Pública de Soria, con el objetivo de elaborar "un documento consensuado que sirva de base para constituir una mesa estable de diálogo y propuestas".

Martínez ha señalado que esta iniciativa busca dar voz al conjunto de los profesionales y de la sociedad soriana ante la falta de avances por parte de la Junta de Castilla y León en el desarrollo del proyecto para el Mirón. La Mesa del Mirón pretende convertirse en una herramienta de trabajo y consenso para garantizar un futuro claro, viable y digno para el hospital. "Algo que llevamos esperando desde hace muchísimo tiempo y que por la desidia de algunos se ha truncado y lo vamos a hacer desde el Ayuntamiento".

El documento que salga de este encuentro se ampliará posteriormente con la participación de las asociaciones vecinales y otros agentes sociales, con el fin de reforzar el respaldo ciudadano a las reivindicaciones sobre la sanidad pública en Soria.