La nieve vuelve a Soria con la N-111 en aviso en el Puerto de Piqueras

No había avisos ni alertas, pero la nieve en Soria deja un nuevo aviso en carretera en la tarde de este viernes. A las 16.28 horas la Dirección General de Tráfico (DGT) activaba el nivel verde en la N-111 entre La Póveda de Soria y Lumbreras (La Rioja) por "nevada", en la zona de Piqueras.

Esta medida supone la prohibición de adelantar para vehículos pesados como camiones y autobuses. No obstante no hay restricciones para otros vehículos, aunque sí era recomendable extremar las precauciones.

Curiosamente en la parte riojana del puerto se registra un aviso pocas veces visto que se superponía al de la nieve en carretera. Es por "quitanieves / sal en la vía", así que en este tramo de la conexión Soria-Logroño es conveniente ir con cuidado a mayores.

Más allá de estas circunstancias, en la SO-830 de Vinuesa a La Rioja por Santa Inés entre los kilómetros 14 y 23 la Junta de Castilla y León mantiene un aviso por hielo. En este caso no hay advertencia por nieve.

Por otro lado, el mapa de la DGT registra dos incidencias por "congestión", posiblemente atribuibles a las protestas de agricultores y ganaderos con sus tractores en las carreteras sorianas. A las 17.30 horas siguen activas en el tramo de la CL-101 entre Almazán y Tejado; y en la N-122 entre San Esteban de Gormaz y Aranda de Duero (Burgos), con una pequeña afección a la N-110 en la villa sanestebeña. Se advierte de "tráfico lento".