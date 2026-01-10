Los niños de Soria ya no se llaman Saturio

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Hace prácticamente 400 años se nombró a San Saturio patrón de la ciudad de Soria. El nombre también se aplica a la ermita que vigila el Duero y que es sin duda una de las imágenes de la capital y por extensión de toda la provincia. Sin embargo, el nombre parece haber pasado de moda y aunque Soria sigue siendo la provincia de España con más Saturios la realidad es que el patronímico apenas se usa. Los niños ya no se llaman Saturio.

Cada año el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica una relación de los nombres más habituales por provincias y también permite conocer de forma aproximada la cantidad de personas que usan el mismo nombre en el conjunto del territorio nacional y en cada una de sus provincias. No obstante, el propio INE advierte que al menos debe haber una frecuencia de al menos 5 por década para recogerlo.

Teniendo en cuenta esas particularidades, la información del INE es que en España quedan unos 331 Saturios cuya edad media es de 70 años. De esos 331 en Soria residen 37. Soria sí es la provincia con más Saturios entre sus vecinos, ocupando León con 26 el segundo lugar y Madrid el tercero con 24. Una de las cuestiones que revela el INE es que desde los años 80 ese nombre no se utiliza. Es más, en la década de los 80 hubo 7 niños a los que se les denominó Saturio. En la década anterior fueron 21 y dentro de siglo XX (el INE sólo aporta información a partir de los años 30), la década con más Saturios fue la de los 50's con 94 Saturios.

Los 37 Saturios de Soria ya tienen en el entorno de los 60 años. Los últimos niños a los que se les otorgó el nombre del patrón nacieron en la década de los 60. Fueron 7 los que a lo largo de esos 10 años lucieron el nombre del santo. A estos se suman otros 11 en la década de los 50, 9 en los 40 y 7 Saturios que se asoman ya al centenar de años pues nacieron en los cincuenta. Los 3 que faltan nacieron con posterioridad y el no llegar a 5 en una sola década no aparecen vinculados a ningún periodo temporal.

¿Y Saturias?

Pues si Saturios hay pocos, Saturias menos. Concretamente en toda España se contabilizan 117 de las que 8 residen actualmente en Soria. En este caso el mayor número corresponde a mujeres nacidas en el extranjero a las que les pusieron ese nombre (11). Dentro de España, Cáceres y Ciudad Real con 9 reúnen en sus territorios el mayor número de Saturias. El INE ya no cuenta con Saturias desde la década de los 70,s.