El PSOE reclama a apoyo económico a la Junta para la tercera frecuencia del tren Soria-Madrid

Los parlamentarios nacionales del PSOE de Soria, Luis Rey y Javier Antón, realizaron un exhaustivo repaso a la acción del Gobierno en 2025 y las previsiones de 2026. Entre las principales novedades cabe destacar, según explicó el senador Antón, que a la espera de la vuelta del servicio ferroviario entre finales de marzo y principios de abril, se ha trabajado para la "incorporación" de la tercera frecuencia en al servicio Soria-Madrid pero que es necesario "la ayuda de la Junta" a través de un convenio que sufrague, al menos, parte de los gastos. Desde el PSOE de Soria también se avanzó que "pronto", aunque sin fecha, saldrá la licitación de la reforma de la estación del Cañuelo y que en 2026 se espera "la licitación y adjudicación" del tramo final de la A-15 en Soria entre Ágreda y Tarazona (Zaragoza).

El PSOE soriano destacó de forma particular las "cuatro grandes infraestructuras" que impulsa el Gobierno en la provincial. El CPD (200 millones y 60 empleos), el CAPI (15 millones y 40 empleos) y el CNF (5,5 millones) deberán terminar sus obras a lo largo de este año y comenzar los procesos administrativos para iniciar su actividad. También dará sus primeros pasos efectivos el centro de Defensa Numant-IA que se ubicará en Valcorba. "Se suman a los más de 550 millones de fondos europeos para conformar el periodo de mayor inversión pública del Estado en Soria", subrayaron desde el PSOE que reclamó a la Junta "aprovechar" las oportunidades de estos centros "adaptando los procesos educativos".

En materia de Transporte se destacó la ya referida licitación de la reforma de la estación que movilizará 5 millones de euros que "dignificará" la inversión de mejora de 80 millones de la Soria-Torralba y avanzó los 2,7 millones para la eliminación de pasos a nivel y la intervención en el viaducto que "incluirá la instalación de barreras antisuicidios". En lo referente a las autovías, se recordó las obras en marcha tanto en la A-11 (Langa-Aranda) o la A-15 (Fuensaúco-Villar) mientras que para 2026 "esperamos que avance la tramitación de resto de tramos" y el punto de mira es la Ágreda-Tarazona que tendrá licitación y adjudicación en 2026.

A preguntas de los periodistas, Antón explicó que la fecha del regreso del tren se mantiene entre finales de marzo o principios de abril y la petición de aportación a la Junta para la tercera frecuencia a Madrid. Asimismo, la sorpresa de vincular la electrificación de la Soria-Torralba al estudio de viabilidad que aborda la conexión con Castejón y con la Alta Velocidad a través de Torralba.