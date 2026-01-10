La Aemet anuncia para este domingo en Soria nuevo descenso de temperaturas

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El termómetro caerá en la jornada de este domingo en Soria, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet. Habrá descensos en las mínimas en todas las zonas de la provincia con respecto a la jornada del sábado. El más acusado será en Almazán, donde la previsión que marca es de tres grados bajo cero; seguida de dos bajo cero que se alcanzarán en la zona de El Burgo y uno bajo cero en el área de la capital.

El frío de las mínimas aumentará con una sensación térmica que desciende un par de grados en cada caso, pero se compensa con una subida en las máximas, que se situarán entre los 8 de El Burgo y Soria y los 9 de Almazán. Será en el Sistema Central donde más se aprecia el aumento de las máximas.

El cielo estará nuboso y no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, así como un aumento en la cota de nieve que pasará de los 900/1.100 metros este sábado a los 1.800-2.000 en esta jornada, según la Aemet.

La posibilidad de nieblas se da más que segura, tal y como viene sucediendo durante toda esta semana y el viento se prevé variable, de flojo a moderado.

Por lo que respecta a las carreteras, la situación ha mejorado notablemente en esta jornada con respecto a la de ayer viernes. A esta hora de la noche del sábado, al filo de las 22 horas, solo hay aviso en una carretera por hielo. Se trata de la SO-830, de Vinuesa al límite con La Rioja, por lo que se recomienda precaución a la hora de conducir.