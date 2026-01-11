Heraldo-Diario de Soria

La comunidad venezolana de Soria celebra la captura de Maduro: las fotos

La comunidad venezolana se concentra para festejar el fin del régimen de Nicolás Maduro.

La comunidad venezolana se concentra para festejar el fin del régimen de Nicolás Maduro.

Gonzalo Monteseguro
Soria

Los venezolanos residentes en Soria se han concentrado este sábado para celebrar la caída de Nicolás Maduro. En un ambiente marcado por la euforia y la expectativa, los asistentes han mostrado su esperanza tras la detención de Maduro y Cilia Flores.

Soria se tiñe de tricolor

