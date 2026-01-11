La calle de Soria que homenajea a un emblemático enclave, el lugar con más nieve y frío de la provincia

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Soria homenajea al lugar con más nieve de la provincia y en el que suele hacer más frío. Un enclave emblemático donde los haya, entre otras razones porque es el nacimiento del Duero. Lo hace con una pequeña calle junto al río Duero, la calle Urbión, en la que la mayoría son casas bajas de barriada, de una planta y en algún caso de dos. El reconocimiento se encuentra recogido en el libro Todas las calles de Soria, escrito el que fuera cronista de Soria, Miguel Moreno. El autor se detiene más en el pico que en la calle, que baja al Duero. Así, no le falta razón cuando dice que "el accidente geográfico es bien significativo para Soria, por muchas razones". Una de ellas -ya avanzada- es que "es particionero de aguas, del Duero mismo y del Ebro. Cita Moreno las lagunas de Urbión y las del resto del macizo: Larga, Helada, Verde y Negra, que están en la cuenca del Duero y la vertiente del Atlántico, y nos recuerda la cota más alta del pico, según la cifra allí mismo marcada, 2.225 metros. ¿Cómo es el Pico de Urbión y cómo se alcanza? Moreno nos lanza la pregunta en el capítulo que dedica a esta esta calle de la capital, apuntando el inicio del camino desde la Laguna Negra (por el ángulo de la cascada ); por Covaleda (en coche, hasta El muchachón, y luego andando por una pista forestal; y desde Duruelo, por el refugio. No falta en el capítulo una querida y conocida tradición en la provincia de Soria en torno a Urbión, como es la subida del belén, renovada cada diciembre, consistente en subir un nacimiento, lo que hacen grupos de montañeros de Covaleda, de Soria y de otros pueblos de la provincia. Y no falta tampoco el frente literario del monte, "escenario de leyendas fabulosas y de descripciones líricas y literarias admirables".

Curiosamente, la calle Urbión no se encuentra en el lugar de mayor proximidad al pico en la ciudad. Ni siquiera lo mira. Es más, está hacia el Moncayo, toda vez que se ubica al noreste, mientras que la sierra en que nace el Duero queda al noroeste "y casi al Oeste del todo", apunta. La vía, en el barrio de San Pedro, se encuentra junto a las calles Pedro Ximénez de Santiago, Isabel de Rebollo y Nuestra Señora de Calatañazor.

Las palabras de Moreno describen a la perfección este colosal pico: "Urbión es, sencillamente, una fantasía y una proeza que bien merece la pena disfrutar y consumar".