Los operarios comienzan a retirar la pasarela del Soto Playa de Soria un año y tres meses después de partirla un temporal

Con una gran grúa y un brazo articulado para podar las ramas de los árboles que pudieran entorpecer las tareas. De esta manera se presentaban en el río los trabajadores para iniciar las operaciones de retirada da la dañada pasarela del Soto Playa. Una estructura que permanece quebrada en su sitio desde hace bastantes meses, cuando una borrasca tumbó al árbol que se desplomó encima y la rompió. Fue el temporal Kirk el responsable en octubre de 2024 del desaguisado, al que el Ayuntamiento responde ahora quitando la plataforma rota. Luego tocará evaluar opciones para arreglarlo.

Y es que no está claro si habrá que contratar la ejecución completa de una nueva pasarela o será posible ‘reciclar’ alguno de los elementos que ahora permanecen abandonados en el Duero. De momento, la comunicación con la isla del Soto Playa tiene que realizarse mediante las pasarelas interiores de la zona del bar o a través del voladizo de la margen izquierda. En el caso de que no puedan recuperarse materiales, habrá que licitar una nueva construcción.

La retirada de la pasarela se ha demorado más de lo previsto, cuando en su momento se anunció incluso un plazo para licitar la estructura. Esto ha motivado en este tiempo las críticas de la oposición, que ha venido reclamando la eliminación del vestigio. En este tiempo el equipo de Gobierno ha estudiado y lo sigue haciendo las opciones sobre una estructura cuya ruptura ha motivado la incomunicación directa desde el paseo del Postiguillo con el Soto Playa.

La previsión anunciada hace unos días por el alcalde, Carlos Martínez, es que los trabajos para eliminar la pasarela puedan estar concluidos esta semana.