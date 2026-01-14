Estos son los mejores pueblos de Soria para vivir en familia y los más 'complicados' según la IA de Google

Collage con detalles de algunos de los mejores pueblos de Soria para vivir en familia sugeridos por la IA de Google.HDS

Hay familias que sopesan irse a vivir a un pueblo de Soria, sea por tranquilidad, comodidad, oportunidades o precio de la vivienda. Pero cuando no se tiene pueblo propio ¿cuál elegir? Hemos preguntado a Gemini 3, la inteligencia artificial (IA) de Google por su opinión, que en ningún caso es taxativa. Cada cual conoce mejor que nadie sus necesidades.

Así, la IA Gemini 3 invita a continuar la conversación concretando necesidades, como que tenga un colegio rural activo o que se encuentre a menos de 15 minutos de la capital. Como cada caso tendrá sus particularidades, nos hemos ceñido a lo general.

Lo primero que destaca esta IA es que "Soria es una provincia con una calidad de vida altísima por su tranquilidad, seguridad y contacto con la naturaleza, pero elegir el pueblo 'ideal' depende mucho de vuestras prioridades (trabajo, servicios o aislamiento)". Así, ofrece un análisis basado "en la infraestructura, servicios educativos y ambiente para niños".

Los elegidos "destacan por tener un equilibrio entre la vida rural y el acceso a servicios básicos". En su respuesta Gemini 3 da el nombre del pueblo, sus puntos fuertes para familias... y cuestiones que hay que tener en cuenta, que todo tiene una cara B.

Estos son los pueblos de Soria favoritos de la IA Gemini para irse a vivir en familia.

Golmayo (Camaretas) : "Es el 'baby boom' de Soria. Tiene el centro comercial cerca, colegios nuevos, muchas actividades infantiles y gente joven", destaca en su respuesta. El 'pero' es que "es más una urbanización dormitorio que un pueblo tradicional".

El Burgo de Osma : "Ciudad preciosa", entendiendo que se ha 'liado con Osma, "con todos los servicios (institutos, centro de salud, deportes). Vida cultural muy activa y mucha seguridad". En los contras, "los precios de la vivienda pueden ser más altos que en la media provincial".

Almazán : "El pueblo", más bien villa, "más grande después de la capital. Ofrece de todo sin necesidad de desplazarse: parques, piscinas y colegios". A juicio de la IA de Google "tiene un perfil más industrial, lo que le quita un poco el 'encanto' bucólico de otros sitios". La muralla, la plaza Mayor, la ribera del Duero o las confiterías tradicionales igual se le han escapado.

Vinuesa : "El corazón de Pinares. Si buscáis que vuestros hijos crezcan en la naturaleza pura, con nieve en invierno y embalse en verano". Lo malo para la IA, que "está a unos 35 minutos de la capital por carreteras de montaña".

San Esteban de Gormaz: "Muy familiar, con mucha tradición vinícola y un ambiente muy acogedor para familias jóvenes". La observación es que "el mercado laboral local está muy centrado en la agricultura y bodegas".

También hemos consultado a la IA de X (antes Twitter), Grok, que ha añadido a la lista de los mejores pueblos de Soria para vivir en familia el encanto con colegio de Yanguas o Ágreda. No obstante fallos de bulto como apuntar a Magallón (Zaragoza) en la provincia de Soria o que Yanguas apareciese de nuevo entre los 'complicados' han hecho que no se tomen muy en cuenta sus resultados.

De vuelta a Gemini, apunta algunos "factores que pueden hacer que un pueblo sea 'difícil'". Lo primero, un poquito de orgullo local: "En Soria no hay pueblos 'malos'". Lo que si aparecen son localidades "que pueden resultar muy complicadas para una familia con niños debido a la despoblación".

Estos factores se concretan en la "falta de relevo generacional" con: "una media de edad muy alta donde vuestros hijos podrían ser los únicos niños. Esto dificulta la socialización". También cita complicaciones para los "servicios médicos y educativos: Muchos pueblos pequeños dependen de médicos que pasan consulta dos veces por semana o de rutas escolares largas para ir al colegio más cercano".

Las zonas más complicadas para irse a vivir en familia a juicio de la IA de Google son:

"Zonas de Tierras Altas : Son zonas de una belleza increíble (como Magaña o Oncala), pero el clima es muy duro en invierno y las comunicaciones con la capital son más lentas por las curvas y la altitud".

: Son zonas de una (como Magaña o Oncala), pero el clima es muy duro en invierno y las comunicaciones con la capital son más lentas por las curvas y la altitud". "Pueblos de la 'Raya' con Aragón: Localidades como Deza o Cihuela son preciosas, pero están bastante alejadas de los núcleos principales de servicios de Soria".

¿El consejo final de Gemini 3? "Si buscáis comodidad absoluta, Golmayo o Almazán son las opciones seguras. Si buscáis un proyecto de vida más conectado con la tradición y la estética, El Burgo de Osma o Berlanga de Duero son joyas". Una villa, la berlanguesa, que no aparece hasta el resumen. Cosas de la IA.