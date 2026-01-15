El alcalde de Soria justifica su ausencia en el conflicto de Losán por «no tener competencias»

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, indicó este miércoles que no tiene «ningún tipo de competencia» para poder implicarse en la solución de los trabajadores de Tableros Losán mostrándose «sorprendido» por el comunicado del comité de empresa de la factoría que lamentaba «la ausencia de pronunciamientos claros o de iniciativas visibles por parte del Ayuntamiento de Soria, con Carlos Martínez al frente, generando una sensación de abandono entre la plantilla».

El regidor de la capital aseguró, durante la inauguración de las Jornadas ‘Impulsando la puesta en valor de los ecosistemas forestales’, que el Ayuntamiento «ha mantenido reuniones con el comité de empresa» reconociendo que el Consistorio «puede generar un altavoz importantísimo pero no puede hacer milagros».

Martínez evidenció que Losán atraviesa «un problema serio» por lo que «tenemos que intentar implicar a todas las administraciones competentes en materia de empleo ya que se han concedido ayudas importantísimas» trasladando el foco, así, «a la administración autonómica» mientras el Ayuntamiento de Social «va a estar siempre dispuesto a poder ser utilizado de altavoz en la fijación y posicionamiento de los problemas que puedan tener los trabajadores de la empresa».

El alcalde repitió que «la solución no está en nuestras manos desde el marco competencial» pero, frente a ello, «tenemos toda la potencia del mundo para poder estar respaldando, apoyando y poniéndonos a la total y absoluta disposición de los trabajadores». Un extremo que así han trasladado al comité «en las reuniones que hemos mantenido con ellos y que vamos a seguir manteniendo» tanto desde su posición como alcalde como «ahora desde la responsabilidad autonómica del Partido Socialista en Castilla León que nos puede generar un altavoz a mayores».

Martínez realizó estas declaraciones durante su asistencia al congreso sobre ecosistemas forestales organizado por la Fundación Biodiversidad en el Espacio Santa Clara e inaugurado por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. En este marco, Morán puso el acento en el vector forestal, junto con el hidrológico y el litoral, como los tres grandes puntos de vulnerabilidad de España en su lucha contra el cambio climático». Por ello, hizo hincapié en las actuaciones que está llevando el Ejecutivo central, dentro del vector forestal, «en materia de prevención y extinción con un desembolso en Castilla y León en torno a 22 millones de euros».

Y es que, aseguró, la emergencia climática «nos obliga a poner en marcha iniciativas especialmente de gestión forestal muy vinculadas al conocimiento tecnológico y la capacidad de aprovechamiento hacia el futuro». Una lucha a la que no se puede hacer frente «sin un gran pacto entre el conjunto de las administraciones» recordando «la invitación lanzada por el Gobierno de España a que el conjunto de las administraciones se sumen a este proceso».

Morán aseguró que en materia de gestión forestal, Soria es referente «porque el conjunto de la sociedad soriana ha sabido entender que el patrimonio forestal es una riqueza que genera actividad económica y, por tanto, genera empleo y, además, puede generarlo en condiciones de sostenibilidad. Sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad social». Y fue más allá al asegurar que Soria «ha sabido construir un modelo de adaptación del aprovechamiento forestal que no se ha quedado anclado en los modelos del siglo XIX y del siglo XX, sino que ha sabido estar a la altura de las circunstancias modernizando, adaptando la gestión forestal a una nueva forma de entender la economía forestal del siglo XXI. Y ahí está la clave».

En el mismo sentido, el alcalde, Carlos Martínez, agradeció al Ministerio la elección de Soria para llevar a cabo estas jornadas repitiendo que la provincia «es un referente en gestión forestal sostenible, en prevención y en aprovechamiento responsable de los montes». Por ello, incidió en la importancia de que «los montes se custodien, se conserven, se preserven y se les saque una rentabilidad económica porque a través de esos aprovechamientos se va a generar ese sentimiento de identidad que ya tenemos, y que en Soria lo tenemos muy elevado». Es «ese sentimiento de identidad cuando se genera un recurso económico, cuando se genera un dinamismo social y económico de los entornos, cuando se genera empleo y se traduce en fijar gente en el territorio, lo que tenemos que intentar buscar a través de una política forestal», subrayó.