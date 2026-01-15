Heraldo-Diario de Soria

Concentración de los trabajadores de Losán ante una crisis alarmante (fotos)

Los empleados llevan más de dos años en una situación muy complicada en la que se adeudan nóminas y coloca a los empleados en una posición límite

Los trabajadores denuncian una situación límite

Mario Tejedor
Soria

Mañana está previsto un encuentro con la empresa, aunque la ausencia de explicaciones y los incumplimientos sucesivos hacen que las previsiones sean nefastas, tal y como rezaban algunos eslóganes y pancartas mostrados durante la concentración.

El comité de empresa también señala a las administraciones solicitando mayor implicación de las mismas exigiendo una implicación real, acorde con la dimensión social, territorial e industrial del Grupo Losán

