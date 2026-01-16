Aprobada la lista de 25 estudiantes de FP de Soria que se formarán en otros países europeos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria ha aprobado la lista de personas beneficiarias de las becas de un Proyecto de Movilidad para estudiantes de Formación Profesional (FP), así como las listas de suplentes. Un total de 25 alumnos de centros educativos de la provincia participarán en movilidades internacionales en Irlanda, Italia, Malta y Portugal, reforzando la internacionalización de la formación, el desarrollo de competencias profesionales y lingüísticas y la empleabilidad del alumnado.

Asimismo, se han aprobado las becas para personas acompañantes (cinco en total) y las becas de movilidad para personal en modalidad de Job Shadowing, dentro del mismo proyecto europeo (1 docente).

Distribución por países de destino:

Italia: 13 estudiantes, con 7 en Campobasso y 6 en Florencia.

Malta (Swieqi): 5 estudiantes.

Portugal (Lisboa): 4 estudiantes.

Irlanda (Cork): 3 estudiantes.

Distribución por centros educativos:

IES Politécnico: 7 estudiantes.

CIFP Pico Frentes: 5 estudiantes.

CIFP La Merced: 4 estudiantes.

IES Virgen del Espino: 4 estudiantes.

IES Castilla: 3 estudiantes.

Escuela de Arte y Superior de Diseño: 2 estudiantes.

IES Antonio Machado: 2 estudiantes.

En materia de eficiencia energética y modernización de servicios públicos, se ha dado luz verde al expediente de contratación del servicio de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las actuaciones incluidas en la resolución FN-PSAM-2023-055, vinculada a proyectos singulares de alumbrado municipal financiados a través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (IDAE). El presupuesto base de licitación asciende a 47.063,14 euros (IVA incluido), desglosado en dos lotes:

· Dirección de obra, con un importe de 36.479,87 euros.

· Coordinación de seguridad y salud, por un importe de 10.583,27 euros.

Estas actuaciones se enmarcan en el proyecto de renovación del alumbrado público con tecnología LED, que cuenta con una inversión de 2,3 millones de euros y permitirá la sustitución de más de 1.800 puntos de luz en todos los barrios de la ciudad, con sistemas de telegestión, mantenimiento digitalizado, sensores de presencia y medidas antirobo. El proyecto permitirá alcanzar ahorros energéticos cercanos al 80% y forma parte de un plan director que prevé una inversión total de 10 millones de euros por fases.

La Junta ha aprobado también el Convenio de adhesión del Ayuntamiento de Soria al convenio marco suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León y Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES), reforzando la colaboración institucional en materia de gestión de residuos y sostenibilidad ambiental.

En el ámbito urbanístico, la Junta ha aprobado el proyecto básico y de ejecución para el derribo de un inmueble situado en la calle Juan Antonio Simón. Asimismo, se ha concedido licencia de obra a la empresa Gescosor, S.L., autorizando el inicio de los trabajos de demolición del edificio, supeditados al cumplimiento de las condiciones técnicas y administrativas establecidas en la licencia.