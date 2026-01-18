El pueblo soriano que inspiró el documental nominado al Goya de Cristina Urgel

Cristina Urgel protagoniza una escena clave del documental, en la casa familiar de Cabrejas del Pinar, donde la memoria personal se convierte en relato colectivo.'La conversacion que nunca tuvimos'

El documental 'La conversación que nunca tuvimos', dirigido por la soriana Cristina Urgel, ha sacudido la escena cinematográfica española al lograr una nominación a Mejor Cortometraje Documental en la 40ª edición de los Premios Goya. La obra no es solo una pieza audiovisual delicada y profunda, es también un viaje al corazón de Cabrejas del Pinar, el pueblo soriano donde vivió su abuela y que sirve como núcleo narrativo para reconstruir una vida marcada por el estigma, la maternidad solitaria y la memoria familiar silenciada.

En este pequeño municipio de la comarca de Pinares (rodeado de bosques, despoblación y dignidad rural), Urgel encuentra el escenario perfecto para dar voz a su abuela, una mujer que fue madre soltera en una época en que eso se vivía como una condena social. A través de una conversación ficticia que nunca llegó a darse en vida, nieta y abuela se reconcilian en una narración cargada de ternura, crítica y reparación simbólica.

El retrato rural que conmueve a la Academia

'La conversación que nunca tuvimos' parte de una herida íntima, pero traza un arco universal. Cristina Urgel recurre a grabaciones reales y reconstrucciones sonoras para crear un puente entre generaciones, tiempos y sistemas de valores. Lo que ocurre en Cabrejas del Pinar es lo que ha ocurrido (y aún ocurre) en tantos otros pueblos donde el peso del qué dirán ha dictado durante décadas el destino de las mujeres.

El pueblo no es solo un telón de fondo: es protagonista. Es espacio de dolor, de arraigo, de dignidad y también de silencios que hoy se rompen.

De la España vaciada al espacio de honor del cine

Que un documental nacido en un rincón como Cabrejas del Pinar haya llegado a los Goya no es solo una hazaña artística: es poner en el centro que lo rural también produce cultura, memoria y cine.

Cristina Urgel (conocida por su trabajo como actriz y presentadora) da en este documental un paso más allá en su carrera como creadora. Fundadora de su propia productora y con una mirada clara, ha decidido hablar desde lo más personal sin renunciar a lo colectivo. El resultado es un cortometraje de 19 minutos que ha emocionado al jurado y al público en festivales como Medina del Campo.

Cabrejas del Pinar: pinos, ruinas y una historia silenciada

Cabrejas del Pinar es «uno de los sitios más bellos de la región», según National Geographic. Situado en plena comarca de Pinares, rodeado de bosques densos y caminos que huelen a resina y tierra húmeda, guarda en sus calles de piedra y tejados rojizos una forma de vida que resiste. Con apenas 300 habitantes, un castillo en ruinas que vigila desde lo alto, la iglesia de San Millán y la cercanía del paraje natural de La Fuentona, es un lugar donde la historia se intuye.

Aquí creció la abuela de Cristina Urgel, y aquí empieza la historia que hoy compite en los Goya. No hay épica ni drama impostado: solo la verdad de una mujer silenciada y de un pueblo que, como tantos otros, vivió mucho más de lo que nunca se contó. Gracias a Urgel, su voz llega ahora a las pantallas. Y con ella, también llega Cabrejas, que sin pretenderlo se convierte en símbolo de una España rural que por fin empieza a narrarse con menos vergüenza y más verdad.