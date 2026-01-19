Cuerda del Pozo gana otro punto y ya está a dos tercios de su capacidad

Embalse de la Cuerda del Pozo en una imagen de archivo.HDS

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El embalse de la Cuerda del Pozo sigue subiendo poco a poco y en la última semana ha ganado casi un punto. Gracias a ello ya se encuentra a dos tercios de su capacidad total, y la previsión de nuevas precipitaciones invitan a pensar que la tónica seguirá a medio plazo.

El pantano contiene actualmente 165,607 hectómetros cúbicos de agua, el 66,57% de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos. La semana pasada contenía 163,905 hectómetros cúbicos, el 65,88%.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 148,902 hectómetros cúbicos de agua, el 59,85% de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 1,50 metros cúbicos por segundo. El balance hídrico de la semana ha sido de 1,702 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 15,70 litros por metro cuadrado.