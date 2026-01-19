Quién puede viajar con el Club de los 60 aunque no tenga 60 años

El Club de los 60 permite que adultos jóvenes acompañen a sus padres o familiares mayores en los viajes, fomentando la conexión entre generacionesGetty Images

Puede que el nombre del Club de los 60 lleve a confusión, pero la realidad es que no necesitas tener 60 años para subirte a uno de los autobuses con destino a las propuestas más deseadas de la Junta de Castilla y León. En su edición 2026, el programa de viajes para personas mayores vuelve a abrir un abanico de posibilidades más amplio de lo que imaginas, permitiendo la participación de personas desde los 18 años, siempre que se cumplan ciertos requisitos clave.

Quién puede participar en los viajes del Club de los 60 sin ser socio

La norma general establece que los titulares de las solicitudes deben ser socios del Club de los 60 o tener 60 años cumplidos y estar empadronados en Castilla y León. Pero hay una vía adicional: los acompañantes. Esta figura permite que personas sin 60 años puedan acceder a los viajes organizados, siempre que cumplan dos condiciones básicas: tener al menos 18 años y estar empadronadas en cualquier municipio de Castilla y León.

Además, las personas con discapacidad pueden participar en los destinos del Programa General y del Programa Navideño, aunque no hayan alcanzado la edad mínima habitual, siempre que sean autónomas y no requieran adaptaciones especiales.

El verdadero motivo por el que el Club de los 60 admite a mayores de 18 años

El espíritu integrador del Club de los 60, promovido por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, busca fomentar el envejecimiento activo sin perder de vista el apoyo a las personas mayores que pueden necesitar compañía, asistencia o simplemente, una experiencia compartida. Por eso, no es raro ver a hijos, nietos o cuidadores participando como acompañantes, aportando una dimensión intergeneracional a los viajes.

En palabras del propio programa: «El socio del Club de los 60 podrá ir acompañado por otra persona que tenga al menos 18 años y esté empadronada en Castilla y León». Esta inclusión permite abrir el programa a adultos jóvenes que, por cercanía familiar o necesidades específicas, viajan junto a personas mayores.

Los acompañantes con discapacidad: otra vía poco conocida

Otra excepción clave son los acompañantes con discapacidad, que pueden participar incluso si no cumplen los 60 años, siempre que tengan una tarjeta de acreditación emitida por la Gerencia de Servicios Sociales. Se permite la presencia de hasta dos familiares con discapacidad por solicitud, hasta tercer grado de consanguinidad.

Además, los destinos clasificados como "Viajes para todos" están específicamente diseñados para incluir personas con discapacidad que requieran apoyos o adaptaciones. En estos casos, es obligatorio que vayan acompañadas por otra persona que no necesite dichos apoyos.

Eso sí, en todos los casos hay que estar en condiciones de salud apropiadas para realizar el viaje, no padecer enfermedades infecto-contagiosas activas, ni trastornos mentales que alteren la convivencia, y ser autónomo en las actividades básicas de la vida diaria.

Y si el socio o persona mayor de 60 años renuncia a un destino adjudicado, el acompañante podrá viajar únicamente si es Socio del Club de los 60 o susceptible de serlo a fecha de fin de plazo de presentación de las solicitudes.