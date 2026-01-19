Un ciclista fallecido en un accidente de tráfico con un camión en la variante de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un ciclista ha resultado fallecido este lunes en la variante de Soria en un accidente de tráfico con un camión implicado. Los hechos han tenido lugar a las 14.47 horas cuando se ha avisado al 112 del siniestro en el kilómetro 16 de la SO-20, en sentido Zaragoza.

Al parecer, un camión y el ciclista han colisionado de frente y se ha solicitado asistencia para atender al herido. Se encontraba inconsciente. Desde el 112 se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Soria, a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que ha desplazado una ambulancia.

No obstante, los medios desplazados no han podido evitar el fallecimiento del ciclista, atendido en una UVI móvil. Se ha procedido al levantamiento del cadáver en torno a las 16.00 horas. Desde la Subdelegación del Gobierno se apunta que se están investigando las causas del siniestro.

