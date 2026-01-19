Un coche sin el freno de mano causa daños en una fachada de la calle Alberca

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un despiste o un fallo mecánico que ha acabado en suceso. Un coche aparcado ha bajado sin freno de mano por la calle Alberca de Soria capital a mediodía de este lunes, golpeando una fachada y dejando daños, por suerte sólo materiales y de escasa consideración.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 14.00 horas, cuando el vehículo ha bajado sin control la empinada calle hasta golpear la zona del restaurante La Chistera y el hostal Alvi. Durante la bajada un peatón lo ha esquivado, avisando a la Policía Local de lo ocurrido.

La bajante afectada, arrancada de su anclaje al suelo.MARIO TEJEDOR

El vehículo se ha detenido en la propia calle Alberca, antes de que cruzase el concurrido paso de cebra que pasa desde la calle Claustrilla. No obstante en su camino ha rozado la fachada, ha dañado una señal de tráfico y ha roto en parte una bajante de aguas pluviales.