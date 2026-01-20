La Guardia Civil detiene en Soria a un hombre que causó lesiones graves a una mujer con la que convivía

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil del Puesto de El Burgo de Osma detuvo el pasado día 16 de enero a un varón de 54 años de edad como presunto autor de un delito de lesiones graves a una mujer con la que compartía piso sin ningún otro tipo de relación desde hacía uno veinte días.

Los hechos ocurrieron ese mismo día en El Burgo de Osma, cuando tras una discusión por motivos de convivencia el posteriormente detenido arrojó una cazuela de agua hirviendo sobre la víctima, provocándole lesiones graves en cabeza y cuello de las que fue atendida en el centro de salud de El Burgo de Osma, que también redactó el correspondiente parte de lesiones.

El detenido en unión de las diligencias instruidas por el Puesto de El Burgo de Osma fue puesto a disposición del Juzgado de El Burgo de Osma.