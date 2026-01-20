Siete menores de entre uno y 12 años esperan una familia de acogida en Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El mejor entorno para el desarrollo físico y emocional de un menor es la familia. Evidentemente mejor la propia, pero cuando las condiciones lo hacen inviable, por las circunstancias que sean, entra en escena la acogida familiar, hecha realidad por personas que quieren proporcionar a los niños que sufren esa separación un hogar donde llevar una vida lo más feliz posible.

En Soria son siete los menores acogidos en un total de cinco familias, ya que dos de ellas arropan a dos niños cada una, no necesariamente hermanos, como destacan desde Cruz Roja Soria, que gestiona el programa competencia de la Junta de Castilla y León.

Son niños que en algunos casos llevan «años» con la familia de acogida, con buen balance por todas las partes implicadas en este proceso.

Esa es la parte positiva de esta información. No lo es el hecho de que todavía haya otros siete menores esperando que llegue la familia de acogida adecuada. Son pequeños con edades comprendidas entre uno y 12 años que aguardan en centros hasta que se produzca la conexión.

Desgraciadamente, en la provincia únicamente consta en la bolsa de reserva una familia, poniendo de relieve lo que recalcan desde Cruz Roja, «necesidad hay siempre». Por eso realizan un llamamiento a los potenciales acogedores. «Es una experiencia que requiere un proceso reflexivo, que cuesta dar el paso, pero también es muy gratificante que un niño pueda progresar en un entorno familiar que le aporte seguridad, estabilidad, eso el menor lo percibe. El beneficio para ese niño es gratificante», explica María Rodríguez, responsable del programa de acogimiento en Cruz Roja.

Lo principal es contar con familias que quieran acoger y tras un periodo de valoración y formación que sean consideradas apropiadas para cada caso. Pueden pasar varios meses desde que se traslada el interés hasta que se formaliza la acogida, es un proceso de varias fases. En primer lugar, debe determinarse la adecuación para acogimientos, posteriormente la formación y documentación, valoración y finalmente inclusión en la bolsa. En ella se busca cuando se trata de formalizar la acogida, en definitiva, que familia y menor encajen para que la experiencia sea positiva.

Hay que recordar que el objetivo siempre a la vista es que el niño regrese, cuando sea posible, con su familia biológica. Si eso no ocurre, puede pasar varios años en su nuevo hogar, lo que se produce en la mayoría de los casos registrados en Soria.

Los menores en el programa de acogimiento suelen ser procedentes de la misma provincia, precisamente para mantener lo más próximo posible el contacto con la familia biológica, si éste es posible.

No obstante, el trabajo que realiza en red con el resto de Castilla y León y se trata de cruzar necesidades con posibilidades en toda la Comunidad al objeto de ser cuanto más efectivos mejor.

Hay que recordar que cuando un menor entra en el programa de acogimiento es porque no puede permanecer con su familia biológica, bien sea por desprotección, maltrato, cualquier circunstancia que impida seguir en ese entorno, por la que la Junta de Castilla y León se encarga del menor. Cuenta para ello con tres centros en la provincia, pero no es lo deseable y de ahí la importancia de hallar un hogar para estos niños.

El pasado año por estas fechas, la Junta de Castilla y León realizó una campaña de concienciación sacando a la calle la decoración de una habitación infantil, tratando de llamar la atención sobre la necesidad de contar con familias de acogida, para animar a la sociedad a dar ese paso. La iniciativa causó impacto puesto que hubo varias solicitudes de información al respecto y familias que acudieron a preguntar sobre el servicio, y algunas acabaron incorporándose para acogimientos de estancias temporales. No obstante, no se produjo ninguno permanente el año pasado. Los temporales pueden ser desde fines de semana a vacaciones, así como periodos lectivos, una flexibilidad que busca que los menores tengan un hogar y un referente que les aporte bienestar y cariño, al menos de forma parcial.