Cochinitos de hojaldre con azúcar glas: el dulce más irresistible que se come en este pequeño pueblo soriano tras la matanza

El interior del hojaldre revela las capas finas y doradas que hacen irresistibles a los cochinitos tradicionales de la matanza soriana.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Resulta curioso (y bastante entrañable) que uno de los dulces más esperados en la sobremesa de las 'Jornadas de la Matanza de El Burgo de Osma' (Soria) tenga forma de cochinillo. No hablamos de un animal glaseado al horno, sino de una versión en miniatura y en hojaldre, frita y espolvoreada generosamente con azúcar glas: los cochinitos de hojaldre. Un bocado dorado, crujiente y liviano que tiene ya un lugar reservado en los manteles blancos de este ritual gastronómico anual.

Tras un menú de más de veinte platos, con chorizo, morcilla, costillas y sopas con todo menos ligereza, llega el postre. Y no, no es una mousse ni una crema catalana reinventada con nitrógeno. Es un cochinito de hojaldre. O varios. Pequeños, dorados, inflados, con esa cobertura de azúcar glass que convierte cualquier masa en algo más amable.

El hojaldre frito, en España, no es ninguna novedad. Está en las orejas gallegas, en los pestiños, en muchas de esas recetas de convento que pasan de generación en generación como quien guarda cartas de amor. Pero darle forma de cerdito tiene una gracia especial. Es, en el fondo, un chiste gastronómico servido con mucho azúcar.

Los tradicionales cochinitos de hojaldre con azúcar glas, postre icónico de las Jornadas de la Matanza en El Burgo de Osma.jornadas de la matanza virrey palafox

¿Qué pinta un pastelito en forma de cochinillo en mitad de una matanza?

Tiene todo el sentido del mundo. Las 'Jornadas de la Matanza' son más que una cita culinaria; son una celebración ritual que conecta al comensal con una cultura de aprovechamiento absoluto del cerdo, que va desde la careta hasta el corvejón. Y justo cuando el cuerpo pide tregua, aparece este dulce como símbolo inverso: un cerdito inofensivo, sin grasa, sin vísceras, convertido en capricho crujiente.

La receta no necesita una estrella Michelin para brillar. Basta hojaldre (de buena calidad, a poder ser), un baño corto en aceite caliente, una lluvia de azúcar glass y un poco de relleno: crema pastelera o nata.

¿Típico? Sí, pero solo aquí

Los cochinitos de hojaldre no los encontrarás en pastelerías de Madrid ni en los mostradores de El Corte Inglés por Navidad. Pero si visitas El Burgo de Osma durante la temporada de matanza (de enero a abril, más o menos), lo más probable es que te los sirvan con una sonrisa, junto a una copita de licor o un café negro.