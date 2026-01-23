Soria gana 316 electores para las autonómicas a pesar de la caída de los residentes en España

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Soria gana 316 electores para las elecciones autonómicas del 15 de marzo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Hay 68.009 españoles residentes en España con derecho a voto, con una pérdida de 1.074, aunque se compensa con los 1.390 más de españoles residentes en el extranjero. Es decir, se ha producido una caída de la población nacional con derecho a voto en España y un incremento de quienes se han marchado fuera del país. En concreto, hay 8.564 sorianos en el extranjero que podrán votar por correo.

Así las cosas, el número total de personas con derecho a voto en las autonómicas por la circunscripción de Soria asciende a 76.5673.

Desde el año 2022 se incorporan a esta cita electoral 2.915 electores que podrán ejercer su derecho a voto por primera vez tras cumplir los 18 años en este periodo

Por su parte, un total de 2.097.768 electores están convocados a las elecciones a las Cortes de Castilla y León en la Comunidad, informa Ical.

El censo crece en 3.145 votantes respecto a las anterior cita con las urnas del 13 de febrero de 2022, lo que supone un 0,2 por ciento más. Esta evolución responde a un incremento del censo en el extranjero de 20.043 votantes y una reducción de 16.898 en el de residentes en la Comunidad.

De los electores totales, 1.917.546 residen en Castilla y León y 180.222 en el extranjero. Además, 81.890 podrán participar por primera vez en unas elecciones a las Cortes por haber cumplido 18 años desde la anterior votación. El censo electoral se podrá consultar del 26 de enero al 2 de febrero y en esta ocasión los residentes en el extranjero podrán votar sin necesidad de solicitud previa.