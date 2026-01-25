Recuerdo y Dignidad entrega los restos de Pedro Izquierdo y Antonio Soto a sus familias

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Recuerdo y Dignidad entregó los restos de Pedro Izquierdo y Antonio Soto a sus familias, 80 años después, y celebró un homenaje, por extensión, a las más de 600 personas que fueron asesinadas en Soria debido a la represión. La Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad organizó este homenaje por la tarde desde la plaza Mariano Granados, con recorrido por el centro de la ciudad, para seguir en el Espacio Santa Clara, con diversas intervenciones, incluyendo el acompañamiento musical del grupo Cafuné, Ana Andaluz y Antonio Villanueva. A lo largo de esta velada se pretendía dar visibilidad a la desaparición de más de 600 personas asesinadas en la provincia de Soria. En particular la asociación celebró la identificación de dos víctimas que encontraron su muerte cuando solo tenían entre veinte y treinta años: Pedro, electricista, en Renieblas, y Antonio, aviador, en Ágreda.

Pedro Izquierdo Lasanta nació en Cigudosa (Soria) el 22 de febrero de 1907. Estaba casado con María Antonia Zamora Gómez, maestra de origen extremeño, que falleció a los pocos días de dar a luz a su hija: Ascensión Izquierdo Zamora, quien actualmente cuenta con más de 90 años y lleva décadas buscando a su padre Lo detuvieron el 13 de septiembre de 1936 debido a la denuncia de un vecino de Cigudosa. El arresto se produjo en el pueblo de Rebollar, dado que Pedro se encontraba allí escondido en casa de Cipriano Sanz. Por entonces se celebraban las fiestas del pueblo y muchos vecinos se encontraban preparando la plaza, cuando llegaron varios coches de la Guardia Civil. Rápidamente avisaron a Cipriano y a Pedro. El primero, al ser conocedor del pueblo, pudo escapar, pero Pedro no tuvo la misma suerte y fue detenido. Iba en el furgón que le trasladaba a prisión cuando intentó escapar. Lo fusilaron en un lugar cercano al pueblo de Renieblas cuando huía. En febrero de 2025, en una mañana fría y gracias a la intervención de decenas de voluntarios de la asociación memorialista Recuerdo y Dignidad, se exhumaron los restos de Pedro.

Antonio Soto Romero había nacido en 1914 en Tenerife. Tenía 6 hermanos mayores, 22 años y pilotaba un bimotor del ejército republicano, cuando fue abatido por un caza italiano a las órdenes del ejército franquista. Con él iban el sargento Luis Gil Longares y el cabo Blas Paredes. Antonio y Luis murieron cuando el avión se estrelló contra el Moncayo y sus restos fueron enterrados en el cementerio civil de Ágreda.

En 2011 la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad estaba centrada en la búsqueda de cuatro personas fusiladas, que eran de origen zaragozano y hallaron de forma accidental los cuerpos de Antonio Soto Romero y Luis Gil Longares. Mientras que aquellas cuatro víctimas de Torrellas pudieron ser devueltas a sus familias, los restos de Antonio y Luis fueron puestos en custodia del equipo forense de la Fundación Aranzadi, con base en San Sebastián.

El camino de vuelta a casa para ‘El aviador de Ágreda’ se aceleró gracias a Sara Felipe, casada con el sobrino nieto de Antonio, cuando ella recibía unas imágenes digitalizadas por las sobrinas del piloto, Aurora e Isabel, quienes a la muerte de su tío, el 24 de agosto de 1937, aún no habían nacido. Este 24 de enero, 88 años y 5 meses exactos después del derribo del avión, con las pruebas de ADN confirmadas, los restos de Antonio Soto Romero emprendieron también el viaje de regreso, el último vuelo del piloto hacia su casa, en La Laguna, Tenerife.