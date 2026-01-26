La Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía reconoce al 'alma mater' de las Matanzas del Virrey Palafox

Gil Martínez Soto junto a su familia durante el pregón de la edición 50 de las Matanzas hace un año.S. G.

La Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía da a conocer los nombres de los galardonados en los XI Premios Castilla y León de Gastronomía, con doble éxito para la provincia de Soria. . La entrega tendrá lugar el 16 de febrero en el Centro Cultural Provincial de Palencia. Representantes del mundo cultural, con la gastronomía a la cabeza, de las instituciones y de distintas facetas de la sociedad empresarial castellano y leonesa, se darán cita ese día para rendir homenaje a los premiados, aquellos profesionales cuya labor ha sido excelente el último año.

El jurado profesional que ha elegido a los galardonados ha estado compuesto por profesionales del ámbito de la gastronomía y la comunicación además de los académicos de las nueve provincias pertenecientes a la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía.

Tal y como está explicado, Soria recibe un doble galardón con la mención especial para Gil Martínez Soto y el premio a la mejor Sala para Diego Muñoz, de La Lobita.

Según la propia Academia, Gil Martínez Soto es el impulsor y alma de las Jornadas de la Matanza del Virrey Palafox, una de las celebraciones gastronómicas más emblemáticas de España, nacida en 1974 en El Burgo de Osma. La iniciativa surge a partir de un concurso de cocina sobre platos tradicionales sorianos, en el que Martínez Soto detectó el protagonismo absoluto del cerdo en la gastronomía popular. Un año después, con la colaboración del cronista Miguel Moreno, puso en marcha unas jornadas que recuperan y dignifican el rito ancestral de la matanza como expresión cultural y culinaria.

A lo largo de sus más de cincuenta años de historia, las Jornadas han sido distinguidas con numerosos reconocimientos, entre ellos la Fiesta de Interés Turístico Regional, el Premio Alimentos de España y el Premio de la Fundación Cándido a la Innovación Gastronómica y Turística, además de la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo concedida a su impulsor.

Han pregonado las Jornadas de la Matanza figuras como Camilo José Cela, Miguel Ángel Revilla, Juan Luis Arsuaga o Pepe Rodríguez. En 1978 se creó la Cofradía de los Matanceros de Honor, símbolo del espíritu festivo y gastronómico de estas jornadas.

En cuanto a Diego Muñoz, de La Lobita, resalta que "Diego Muñoz, responsable de sala y sumiller de La Lobita —restaurante distinguido con una estrella Michelin y dos Soles Repsol—, es el artífice de una de las bodegas más personales y dinámicas del panorama gastronómico nacional. Vinculado al proyecto desde 2003, ha impulsado una propuesta que supera las 1.200 referencias, fruto de una mirada inquieta y una búsqueda constante de nuevas joyas enológicas.

Elena Lucas y Diego Muñoz posan en el comedor, que evidencia la inspiración que la naturaleza brinda al menú degustación de La Lobita.MARIO TEJEDOR

Su selección combina pequeños productores y elaboradores independientes con grandes etiquetas históricas de regiones como Burdeos o Barolo. Destaca especialmente su cuidada colección de cavas y champagnes, así como la presencia de vinos del sur de España, en particular andaluces, que aportan singularidad y carácter. Pensada para dialogar con la cocina micológica de Elena Lucas, la bodega de La Lobita es una colección viva y en permanente evolución, donde cada botella forma parte de un relato coherente y profundamente gastronómico.