Soria recuerda a sus 23 deportados en el Día del Holocausto: las fotos

Acto por el Día del Holocausto con los IES Machado, Castilla y Recuerdo y Dignidad.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

En conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, designado por la ONU, el instituto Antonio Machado ha acogido este 27 de enero a las 12:00 un tributo a los 23 sorianos deportados a campos nazis. El acto está organizado conjuntamente por los institutos Antonio Machado y Castilla, en colaboración con la Asociación Recuerdo y Dignidad.