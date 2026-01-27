Accidente en una calle de Berlanga al salirse un coche de la calzada y dar varias vueltas de campana

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El casco urbano de Berlanga de Duero, en Soria, ha sido escenario a primera hora de la tarde de este martes de un accidente de circulación. El suceso ha tenido lugar al salirse de la vía un vehículo en la calle Postigo, que seguidamente ha dado varias vueltas de campana, según informa el 1-1-2- Emergencias de Castilla y León.

El aviso a la sala de operaciones de la central se ha recibido a las 16.33 horas, por un alertante, que ha indicado que había una mujer de 58 años herida y consciente. Emergencias ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y a Emergencias, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

Inicialmente se había dado también aviso a un helicóptero, pero después Sacyl informó que se había anulado el vuelo sanitario a causa de las inclemencias meteorológicas y se habían activado otros recursos, según el 1-1-2 Emergencias.