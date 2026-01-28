La nieve en Soria cae con fuerza y deja incidencias generalizadas en carretera

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Los pronósticos se han cumplido y la nieve en Soria ha hecho acto de presencia este miércoles de forma generalizada. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá el aviso hasta las 18.00 horas en el sur (nivel amarillo) y en el centro (nivel naranja) mientras que en el norte se va hasta las 21.00 horas (nivel amarillo. La nevada ya causa complicaciones en casi todas las carreteras y autovías.

La N-234, N-122, A-11, A-15, N-110 o CL-117 se encuentran con avisos verdes o amarillos y curiosamente sólo la N-111 hacia Logroño por Piqueras está exenta de complicaciones con los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 11.15 horas de este miércoles.

La nieve está siendo especialmente copiosa en el oeste y el sur de la provincia. La circulación de camiones y otros vehículos pesados está restringida en numerosos tramos y por ejemplo en la A-2, la N-234 de Soria hasta San Leonardo de Yagüe o la A-11 en Soria la velocidad máxima permitida a cualquier vehículo se ha reducido a 60 kilómetros por hora. En el sur se están embolsando camiones. Se habían suspendido servicios de autobús a puntos como Madrid.

En la red principal a las 11.15 horas aún no era obligatorio el uso de cadenas en ningún puerto. La página de información en tiempo real de la Junta de Castilla y León estaba caída a las 11.20 horas, pero la situación era igualmente complicada en la red secundaria.

Mientras, la capital estaba transitable pero con precaución. La nieve había cubierto ya la calzada con unos centímetros de nieve y, aunque blanda, ya podía comprometer la tracción de los vehículos.