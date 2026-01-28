Alerta al tráfico en Soria: la nieve y el hielo afectan a 3 autovías, dos nacionales y 14 autonómicas este miércoles

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El carrusel de borrascas y el temporal de lluvia y nieve que azota el país está teniendo sus consecuencias en Soria, donde la red viaria de la provincia está bastante complicada y en distintos niveles de alerta por parte de la DGT, Dirección General de Tráfico, y la Dirección de Carreteras de la Junta de Castilla y León. En estos momentos, sobre las 11.30 horas, este episodio afecta a las tres autovías, dos nacionales y 11 comarcales de la forma que sigue:

A-11, entre Langa y La Mallona hay nivel amarillo, con restricción de velocidad a 60 kilómetros por hora

A-15. Entre Salinas de Medinaceli y Almazán está prohibido adelantar camiones, así como entre Medinaceli y Salinas. Además, entre Almazán y Lubia no se puede pasar de 60 kilómetros y está prohibido el paso de camiones.

A-2. Entre Arcos y Benamira hay restricción en la velocidad a 60 kilómetros por hora y prohibido los camiones.

N-122. Entre Golmayo y Langa está prohibido circular camiones.

N-234. Prohibido circular camiones entre Las Casas y Arganza.

Además, se recomienda precaución en las siguientes carreteras autonómicas: