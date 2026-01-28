Alerta al tráfico en Soria: la nieve y el hielo afectan a 3 autovías, dos nacionales y 14 autonómicas este miércoles
El carrusel de borrascas y el temporal de lluvia y nieve que azota el país está teniendo sus consecuencias en Soria, donde la red viaria de la provincia está bastante complicada y en distintos niveles de alerta por parte de la DGT, Dirección General de Tráfico, y la Dirección de Carreteras de la Junta de Castilla y León. En estos momentos, sobre las 11.30 horas, este episodio afecta a las tres autovías, dos nacionales y 11 comarcales de la forma que sigue:
Soria
Antonio Carrillo
- A-11, entre Langa y La Mallona hay nivel amarillo, con restricción de velocidad a 60 kilómetros por hora
- A-15. Entre Salinas de Medinaceli y Almazán está prohibido adelantar camiones, así como entre Medinaceli y Salinas. Además, entre Almazán y Lubia no se puede pasar de 60 kilómetros y está prohibido el paso de camiones.
- A-2. Entre Arcos y Benamira hay restricción en la velocidad a 60 kilómetros por hora y prohibido los camiones.
- N-122. Entre Golmayo y Langa está prohibido circular camiones.
- N-234. Prohibido circular camiones entre Las Casas y Arganza.
Además, se recomienda precaución en las siguientes carreteras autonómicas:
- CL-116, entre Morón y Monteagudo y de ahí al límite con la Comunidad de Aragón. Además, entre El Burgo y Almazán está prohibido adelantar camiones.
- CL-117, entre el límite con Burgos a Duruelo de la Sierra, de Duruelo a Molinos; entre Molinos y Abejar.
- SO-100, de Soria a Quintana Redonda, de Quintana a Fuentepinilla.
- SO-132, de La Riba de Escalote a la SO-160.
- SO-135 de SO-160 (Retortillo de Soria) a Montejo de Tiermes. Y de aquí al límite con la provincia de Segovia.
- SO-154, de Barcones (SO-152) al límite con Castilla La Mancha.
- SO-160. De Recuerda a Retortillo de Soria; y de aquí al límite con Castilla La Mancha.
- SO-630. de San Pedro Manrique a Castilruiz.
- SO-800. Entre Toledillo y El Royo.
- SO-810 . de Cidones a la SO-820.
- SO-820. De la N-111 a Sotillo del Rincón; de aquí a la SO 810; entre ésta y Vinuesa y hasta Molinos (CL-117)
- SO-910. De la N-122 (Venta Nueva a Abejar (N-234)
- SO-920. Entre Valdemaluque y San Leonardo.
- SO-934. Entre San Leonardo y Guijosa.
- SO-934 De Guijosa al límite con Burgos.