Alerta al tráfico en Soria: la nieve y el hielo afectan a 3 autovías, dos nacionales y 14 autonómicas este miércoles

Carretera copada por la nieve en Castilla y Léon.

Pilar Pérez Soler
Soria

El carrusel de borrascas y el temporal de lluvia y nieve que azota el país está teniendo sus consecuencias en Soria, donde la red viaria de la provincia está bastante complicada y en distintos niveles de alerta por parte de la DGT, Dirección General de Tráfico, y la Dirección de Carreteras de la Junta de Castilla y León. En estos momentos, sobre las 11.30 horas, este episodio afecta a las tres autovías, dos nacionales y 11 comarcales de la forma que sigue:

  • A-11, entre Langa y La Mallona hay nivel amarillo, con restricción de velocidad a 60 kilómetros por hora 
  • A-15. Entre Salinas de Medinaceli y Almazán está prohibido adelantar camiones, así como entre Medinaceli y Salinas. Además, entre Almazán y Lubia no se puede pasar de 60 kilómetros y está prohibido el paso de camiones.
  • A-2. Entre Arcos y Benamira hay restricción en la velocidad a 60 kilómetros por hora y prohibido los camiones.  
  • N-122. Entre Golmayo y Langa está prohibido circular camiones.
  • N-234. Prohibido circular camiones entre Las Casas y Arganza.

Además, se recomienda precaución en las siguientes carreteras autonómicas:

  • CL-116, entre Morón y Monteagudo y de ahí al límite con la Comunidad de Aragón.  Además, entre El Burgo y Almazán está prohibido adelantar camiones.
  • CL-117, entre el límite con Burgos a Duruelo de la Sierra, de Duruelo a Molinos; entre Molinos y Abejar. 
  • SO-100, de Soria a Quintana Redonda, de Quintana a Fuentepinilla.  
  • SO-132, de La Riba de Escalote a la SO-160.   
  • SO-135 de SO-160 (Retortillo de Soria) a Montejo de Tiermes.  Y de aquí al límite con la provincia de Segovia. 
  • SO-154, de Barcones (SO-152) al límite con Castilla La Mancha. 
  • SO-160. De Recuerda a Retortillo de Soria; y de aquí al límite con Castilla La Mancha. 
  • SO-630. de San Pedro Manrique a Castilruiz.  
  • SO-800. Entre Toledillo y El Royo. 
  • SO-810 . de Cidones a la SO-820.  
  • SO-820. De la N-111 a Sotillo del Rincón; de aquí a la SO 810;  entre ésta y Vinuesa y hasta Molinos  (CL-117)  
  • SO-910. De la N-122 (Venta Nueva a Abejar (N-234)  
  • SO-920. Entre Valdemaluque y San Leonardo.  
  • SO-934. Entre San Leonardo y Guijosa.   
  • SO-934 De Guijosa al límite con Burgos.  
