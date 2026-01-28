La nieve en Soria da tregua a mediodía pero aún hay problemas: cadenas en La Galiana, la CL-116 cortada y dos carreteras a 60 por hora

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La nieve en Soria remite y junto a los trabajos del operativo de vialidad invernal han permitido cierta mejora en carreteras y autovías. No obstante sigue habiendo problemas con los datos oficiales a las 14.00 horas. La Dirección General de Tráfico (DGT) señala la carretera de El Burgo de Osma a San Leonardo de Yagüe con cadenas y nivel rojo; la de El Burgo a Berlanga por Hortezuela (CL-116) cerrada; la de Garray hasta La Rioja por Oncala en nivel amarillo y con restricciones; y la CL-117 en Pinares por Duruelo de la Sierra en idéntica situación. Mientras, la capital está bastante transitable.

Al detalle, la SO-920 que cruza por el Cañón del Río Lobos para conectar Pinares y La Ribera del Duero tiene hasta siete avisos por la nieve. Cadenas, prohibido a camiones y autobuses, velocidad limitada a 30 kilómetros por hora... A mediodía, lo más prudente es evitarla. La que hay que evitar sí o sí es la CL-116 de El Burgo hacia Berlanga de Duero. En el último parte de la Junta estaba cortada.

En el caso de la SO-6156 en Oncala y la CL-117 por Pinares la velocidad está limitada a 60 kilómetros por hora y está prohibida la circulación de vehículos pesados como camiones. Hay que buscar alternativas.

En otros casos la mejoría es patente. Por ejemplo en las autovías A-15 y A-2 el nivel ha bajado de amarillo a verde, "transitable con precaución", y ya no hay restricciones por la nevada más allá de la prohibición de adelantar para vehículos pesados.

La situación se replica en la N-234 y la N-122 tanto entre Soria y Ágreda o la Bigornia como en sus vertientes hacia Burgos o Valladolid. Precaución, pero sin una nevada especialmente grave. En la carretera de Almazán a El Burgo de Osma o la de Berlanga de Duero a Soria, idéntico estado a las 14.00 horas. Mientras tanto la capital estaba muy transitable tras el paso de los servicios de vialidad invernal y cierto deshielo.

En la red secundaria, de Fuentepinilla a la A-11 en la Venta Nueva es necesario el uso de cadenas. En el resto de la red los avisos por nieve o nieve helada son prácticamente generalizados pero sin cortes ni exigencia de cadenas, según el último parte disponible de la Junta de Castilla y León.

¿Hasta cuándo durarán los efectos de la nevada? Siempre con la debida precaución, parece que este miércoles dará paso a un jueves mucho menos blanco. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una sensible subida de las temperaturas con hasta dos grados más de mínimas y ocho de máximas. Por ejemplo en la capital se espera alcanzar 12 grados. Habrá precipitaciones pero en forma de lluvia y se tendrá que prestar atención a posibles deshielos. La cota de nieve para este jueves, entre 1.600 y 2.000 metros, invita a pensar en una jornada mucho menos complicada en las carreteras de Soria.