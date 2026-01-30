Heraldo-Diario de Soria

Los niños cantan por el Día de la paz en Soria: Fotos de las celebraciones

Los colegios católicos salen a cantar al árbol de la música de la Dehesa, otros centros lo celebran en los patios y las aulas

La actividad se enfoca para la prevención del bullying y el ciberacoso

La actividad se enfoca para la prevención del bullying y el ciberacoso

Mario Tejedor
Soria

El día 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz para promover la paz y la convivencia pacífica, este año se hace hincapié en la prevención del bullying y el ciberacoso.

Los alumnos de tercero de Primaria de los tres colegios católicos de la capital soriana se unieron en el Árbol de la Música del parque de La Dehesa para concienciar por un mundo más pacífico.

