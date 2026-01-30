El Ayuntamiento de Soria lanza los contratos de las tajadas y los autobuses para las fiestas de San Juan

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las fiestas de San Juan no son sólo cinco días y el Ayuntamiento de Soria ya ha lanzado varios contratos para las celebraciones, concretamente los de suministro de tajadas y autobuses para Valonsadero. La Junta de Gobierno Local también ha dejado novedades con la actualización de precios del parking del Olivo, la concesión de ayudas a entidades deportivas, la consolidación de empleo público o licencias urbanísticas.

En el plano festivo se han iniciado los expedientes de contratación de servicios esenciales para las fiestas de San Juan. Por un lado está el del servicio de autobuses, con dos lotes. El primero cubre el servicio de autobuses entre Soria y Valonsadero por 80.000 euros al año y dos años de vigencia, para un total de 160.000 euros. El segundo es para el traslado de jurados, autoridades y Banda de Música: 6.000 euros anuales por un total de 12.000.

Además, para el suministro de las tajadas del Sábado Agés y el Domingo de Calderas se ha procedido a la aprobación del pliego para la compra de carne y otros productos, por un presupuesto base de 540.001 euros para dos años (aproximadamente 270.000 euros anuales IVA incluido). Así, cubrirá las fiestas de San Juan de 2026 y 2027.

Nuevos precios en el parking del Olivo

Por otro lado, se ha aprobado la actualización de las tarifas del aparcamiento subterráneo de la Plaza del Olivo con efectos desde el 1 de enero de 2026, en base a la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC). Como referencia, el máximo diario de 10 horas se situará en 16,77 euros (IVA incluido).

Ayudas para competiciones deportivas

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Soria ha aprobado la concesión de 87.599 euros en ayudas económicas destinadas a 31 entidades deportivas para su participación en competiciones federadas durante la temporada.

Licencias de obra mayor y nuevo supermercado

También se ha autorizado el inicio de obras para la mejora de la eficiencia energética en los edificios situados en C/ San Agustín 1 y 3, Travesía Pozo Albar 3 y C/ Costanilla del Matadero 2. Asimismo, se ha aprobado el proyecto de ejecución y el inicio de obras para el acondicionamiento de un local destinado a supermercado en la parcela 200 del Polígono Industrial Las Casas II, quedando el inicio de la actividad condicionado a la recepción de las obras de urbanización del ámbito.

Estabilización de empleo público

Dentro de los procesos extraordinarios de estabilización de empleo mediante el sistema de concurso, se ha aprobado la contratación como personal laboral fijo de dos psicólogas y un ayudante de informática.