Funcionarios de prisiones de Soria acudirán al Congreso para trasladar su demandas

El sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) marcará "un hito histórico" el próximo lunes, 2 de febrero, al llevar las reivindicaciones del colectivo penitenciario directamente al corazón de la soberanía nacional: el Congreso de los Diputados. Acudirán 150 miembros del sindicato, entre ellos toda su ejecutiva y la mayoría de delegados en los distintos centros penitenciarios. Una representación de funcionarios del Centro Penitenciario de Soria estará presente.

Según señalaron a través de un comunicado, por primera vez, la realidad de las prisiones españolas y la voz de sus trabajadores resonarán en la Sala Constitucional de la Cámara Baja, rompiendo años de silencio administrativo. Este evento institucional servirá para exponer, sin filtros, la a su juicio grave problemática que atraviesa el sistema penitenciario español y la situación de abandono que sufren sus trabajadores.

Respaldo institucional y político

El acto contará con una destacada presencia de miembros del PP, evidenciando la urgencia de abordar esta crisis de Estado. La jornada será inaugurada por Esther Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y contará con la clausura a cargo de Miguel Tellado, Secretario General del PP.

Reivindicaciones históricas y urgentes

Durante la jornada, los representantes de TAMPM pondrán sobre la mesa las demandas que el colectivo lleva años exigiendo en las calles y que ahora, por fin, se debatirán en sede parlamentaria:

Estatuto propio : La creación de un marco jurídico específico que regule las particularidades del trabajo penitenciario será el eje central de la charla.

: La creación de un marco jurídico específico que regule las particularidades del trabajo penitenciario será el eje central de la charla. Reconocimiento de agentes de la autoridad : Una medida imprescindible para garantizar la seguridad jurídica de los trabajadores frente a las agresiones.

: Una medida imprescindible para garantizar la seguridad jurídica de los trabajadores frente a las agresiones. Profesión de riesgo : El reconocimiento oficial de la peligrosidad inherente al desempeño de sus funciones.

: El reconocimiento oficial de la peligrosidad inherente al desempeño de sus funciones. Equiparación salarial: El fin de la discriminación retributiva respecto a los funcionarios de prisiones de comunidades autónomas con competencias transferidas. Entre ellas la reciente subida retributiva en País Vasco, o la más reciente, la proposición de Ley aprobada el 29 de Enero en el Parlament de Cataluña donde se aprobó nombrar agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones catalanes.

La mujer en el entorno penitenciario

Asimismo, el evento dedicará un espacio crucial para visibilizar el papel de las mujeres funcionarias de prisiones. Se abordará la complejidad y los riesgos añadidos que enfrentan al desempeñar su labor en un entorno hostil, trabajando diariamente en módulos de hombres, una realidad a menudo invisibilizada dentro de la administración.

Desde TAMPM se considera este acto no solo como un logro sindical, sino como un paso necesario para la dignidad de todos los trabajadores penitenciarios que velan por la seguridad del Estado