El espacio coworking de Soria para artesanos estará operativo «este verano»

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El espacio de coworking destinado a artesanos y artesanas de la ciudad estará operativo «para este verano», tal y como indica la concejala de Servicios Locales del Ayuntamiento de Soria, Ana Alegre. Las obras que se están llevando a cabo en el local del edificio anexo del Mercado Municipal de la plaza de Bernardo Robles «comenzaron tras las Navidades» y el objetivo es que el espacio pueda estar listo este verano.

La empresa adjudicataria, Martínez Romera SA, por un importe de 109.917,36 euros, más el 21% de IVA, dispone de cuatro meses para llevar a cabo la actuación tras lo que, avanza Alegre, «habrá que licitar un nuevo pliego para el equipamiento y mobiliario».

La finalidad, continúa la edil, «es dar respuesta a una demanda de los artesanos de tener un espacio colaborativo, para poder trabajar conjuntamente, realizar talleres, exposiciones... Abriendo también el abanico al emprendimiento». Y, además, «vamos a conseguir dar más vida a este espacio que tenemos justo debajo de los cines». La iniciativa nace en colaboración con la Asociación de Artesanos de Soria.

Así, esta intervención va a permitir recuperar y revitalizar este espacio, situado en la zona de acceso a los cines Mercado, entre las calles Bernardo Robles y Doctrina, que estaba cerrado, incorporando zonas de trabajo, escaparate, oficinas, almacén y un área destinada a talleres y cursos.

El espacio, destaca Alegre, «cuenta con unas grandes cristaleras que va a dar mucha vida y juego» a estas instalaciones ofreciendo muchas posibilidades a un sector que necesitaba un lugar como este que cuenta con unos 133 metros cuadrados con una amplia zona de atención al público de 87 metros cuadrados y oficinas de apoyo. Con la puesta en marcha de esta iniciativa, asegura, «queremos que esta zona del Mercado esté viva, con escaparates que muestren los trabajos artesanales, talleres abiertos y actividades que atraigan a vecinos y visitantes». Hasta ahora «los artesanos estaban limitados, no contaban con un espacio como el que van a tener a partir de verano que va a suponer para ellos un empujón de cara a su crecimiento, y, también, a que puedan nacer nuevas sinergias entre ellos y nuevos nichos de negocio o mercado», asegura la responsable de la cartera de Servicios Locales del Consistorio capitalino.

Además, apunta Alegre, el espacio «funcionará como un gran escaparate que muestre el trabajo de los artesanos» al exterior sin descartar que pueda también funcionar como un punto de venta, de emprendimiento o de formación a través de la puesta en marcha de talleres formativos sin olvidar el nacimiento de sinergias y alianzas de colaboración entre los integrantes de los diferentes gremios.

En cuanto al equipamiento, que deben trabajarlo junto a la Asociación de Artesanos de Soria, Alegre ya avanza que el espacio «contará con un horno y un fregadero para dar cobertura a los artesanos de la cerámica». Este futuro centro se concibe como un lugar de encuentro estable para artesanos y artesanas, con actividades de divulgación, formación y demostraciones abiertas al público, reforzando la economía creativa local y el atractivo turístico de la ciudad, en línea con el trabajo que ya se desarrolla cada año con la feria de artesanía de Navidad en el mercado municipal.

Hace unas fechas, el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, destacó que este es uno de los proyectos «en los que más ilusión hemos puesto y que llevamos tiempo trabajando junto a los artesanos y artesanas». Con esta iniciativa «no solo queremos dotarles de un espacio físico donde puedan desarrollar su actividad, sino también fomentar la divulgación, la formación y la participación de la ciudadanía en talleres que fortalezcan la economía creativa y el atractivo turístico de Soria».

En este sentido, la concejala de Servicios Locales, Ana Alegre, subraya «el valor de recuperar un espacio municipal cerrado para convertirlo en un punto de dinamización» para todos los sorianos.

En la rueda de prensa de presentación de este nuevo proyecto estuvo presente la presidenta de la Asociación de Artesanos de Soria, Luisa Fernández, que ha sido una de las impulsoras de la iniciativa. Desde hace años lidera iniciativas como la feria de artesanía de Navidad en el Mercado, y ahora se implica junto con los integrantes de la entidad, creada recientemente, en este nuevo espacio.