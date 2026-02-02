El repintado de los angelotes del Mirón se abordará en una reunión a tres bandas el próximo 5 de febrero

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Ya ha pasado casi un año y medio desde que en verano de 2024 saltó a la palestra la noticia del polémico pintado de los angelotes de la ermita Nuestra Señora del Mirón de la capital. Desde entonces, y tras varios informes elaborados por el Obispado de Osma-Soria que ha debido corregir y ampliar por indicaciones del Ayuntamiento de Soria y de la Junta, poco se había avanzado. Sin embargo, según ha podido saber este medio, el próximo 5 de febrero se celebrará una reunión a tres bandas con representantes del Obispado, el Consistorio y la Junta, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la mejor forma de abordar la restauración de estas figuras.

El Ayuntamiento está a la espera de que la Diócesis de Osma-Soria elabore un tercer informe, recogiendo las indicaciones de la comisión de Patrimonio de la Junta, celebrada durante el verano pasado, que apuntan a que en el repintado «no solo deben incluir las caras de los ángeles sino extenderse completamente a las figuras así como a los drapeados, rocallas, grotescos... que les rodean o envuelven y a los capiteles de las pilastras». Estas indicaciones no son vinculantes pero, sin embargo, el Consistorio ha decidido tomarlas por buenas al ser aportadas por técnicos expertos en patrimonio y restauración.

La contratación de las obras tuvo lugar por la Diócesis de Osma-Soria, en concreto, de la parroquia de Santa María La Mayor, titular del templo y responsable, por tanto, de las obras de restauración que presentó una Declaración Responsable de Obras y Usos al Ayuntamiento de Soria, que es el que tiene la competencia ya que el templo no es BIC. De ahí que la reunión sea a tres bandas ya que al Obispado y al Ayuntamiento hay que sumar a los representantes de la Junta que acudirán como expertos intentando conseguir el mayor quórum entre las partes implicadas y trabajando en conexión con la Junta al ser los expertos en la materia.

El repintado se encomendó a una empresa de pinturas de Soria normal, sin el conocimiento debido en las técnicas de restauración que aplicaron un color salmón a frisos y columnas que antes lucían blancos cuyo resultado ya es conocido por todos. Caso aparte merecen los angelotes que aparecieron con labios pintados, cejas marcadas y melenas coloridas. Desde entonces, la iglesia ha permanecido cerrada a las visitas de los turistas.

La restauración fue tildada por las asociaciones de Conservación y Restauración de Soria y de España como un «atentado contra el patrimonio» aseverando que los trabajos consistieron en repintar el interior de la iglesia y retocar las figuras ornamentales de su nave central, con un resultado estético «nada adecuado». Los trabajos que se realizaron consistieron en un perfilado de los elementos decorativos y de los rasgos de los angelotes, antes blancos, con un resultado «caricaturesco», según los conservadores.

La iglesia de Nuestra Señora del Mirón es originaria del siglo XIII, época de la que únicamente se conserva el ábside, ya que el resto fue demolido y reconstruido en 1725, lleva una década siendo utilizada por la comunidad rumana para el culto ortodoxo, se clasifica en el barroco tardío rococó con un ábside medieval.