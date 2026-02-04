La nieve en Soria remite a mediodía y 'sólo' deja cuatro carreteras con aviso

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La nieve en Soria ha sido fugaz en la mayor parte de las carreteras de la provincia. Si por la mañana llegaba a afectar a 31 tramos, a las 14.00 horas los datos hablan 'sólo' de cuatro. Antes se ha cobrado algún accidente como el del camión volcado en Cadosa; y ha dejado a 377 alumnos usuarios de las rutas escolares sin clase.

Río Tera a su paso por Garray, entre el nivel alto y la nieve.J.C.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recoge tres de estas incidencias en su sistema de información. Una es en el puerto de Oncala, con nivel amarillo entre Estepa de San Juan y Las Aldehuelas. Esto supone que no pueden circular vehículos pesados y que la velocidad máxima no debe rebasar los 60 kilómetros por hora.

Las otras dos son en autovía. Hay un carril cortado en la A-2 en sentido Madrid a la altura de Arcos de Jalón, entre los kilómetros 168,2 y 167,2 por "nevada"; y otro por igual motivo entre los kilómetros 2 y 2,5 de la A-15 a la altura de Medinaceli. Además, en la A-2 prácticamente en el límite entre Soria y Guadalajara comienza un aviso por niebla hacia Madrid. La cuarta carretera afectada por la nieve en Soria la recoge la Junta de Castilla y León en su parte y es la SO-830, la del puerto de Santa Inés entre Vinuesa y La Rioja. Del kilómetro 9 al 28 hay aviso, pero ya no cadenas como llegó a haber en momentos anteriores.

Por otro lado ya se ha activado el aviso por deshielo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) aunque se ha actualizado respecto al martes. En un principio se esperaba en la zona centro de Soria (meseta) y ahora toca el tercio norte (Sistema Ibérico) y el tercio sur (Sistema Central). A las 14.00 horas Soria no tenía alertas de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) pero no son descartables. De hecho tanto el propio Duero como algunos afluentes, caso del Tera, bajaban bastante fuertes.